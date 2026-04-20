EEUU da unos días a Cuba para que demuestre su buena fe liberando presos políticos

Las negociaciones entre EEUU y Cuba continúan en la sombra, mientras el mundo sigue pendiente de lo que ocurre con la guerra de Irán y el bloqueo en el estrecho de Ormuz. Según USA Today, la Administración Trump ha dado a la dictadura comunista una nueva oportunidad para que demuestre su voluntad de cambio, si quiere evitar una intervención directa en la isla caribeña.

Lo ha hecho durante una reunión secreta con representantes del Gobierno, celebrada el pasado 10 de abril en La Habana, en la que EEUU ha trasladado sus exigencias a los negociadores del régimen castrista. Para empezar que la dictadura tenía15 días para "liberar a presos políticos de alto perfil" en señal de buena fe, asegura una fuente cercana citada por el medio estadounidense.

Entre los nombres que se habrían puesto sobre la mesa durante el encuentro, se encontraban los de los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Osorbo, que lideran el Movimiento San Isidro. Ambos están relacionados con la creación del himno de la disidencia cubana Patria y Vida y fueron condenados por promover las protestas antigubernamentales masivas del 11 de julio de 2021.

La mencionada fuente, un portavoz del Departamento de Estado, ha afirmado a USA Today que la Administración Trump mantiene su compromiso con la liberación de todos los presos políticos y ha recordado las palabras del presidente estadounidense: "se avecina un nuevo amanecer para Cuba". El régimen "debería dejar de jugar" mientras se llevan a cabo las conversaciones, ha considerado. "Tiene una pequeña oportunidad para llegar a un acuerdo".

Dos reuniones, dos vías

De las palabras del portavoz del Departamento de Estado se desprende que la delegación estadounidense estaría explorando todas las vías posibles. En su viaje a Cuba, el primero del Gobierno de EEUU desde 2016, no solamente habrían hablado con representantes del Gobierno caribeño.

También se habrían reunido, por separado, con Raúl Guillermo Rodríguez Castro —alias el Cangrejo—. Es decir, con el nieto favorito y persona de confianza del exdictador Raúl Castro. La persona en la que el 'capo' confía lo suficiente como para enviarle a negociar con la delegación estadounidense sin miedo a que le traicione.

La agencia estadounidense Axios fue la primera en informar de la participación del 'nietísimo' en las conversaciones con EEUU. No es ningún secreto que —aunque en 2018 cedió la presidencia del país y su cargo en el PCC a Miguel Díaz-Canel— Raúl Castro ha seguido moviendo los hilos en la sombra .

Tanto es así que hasta EEUU ha reconocido que necesitan contar con personas del régimen para lograr una transición pacífica. Sin embargo, las conversaciones no han avanzado todo lo rápido que cabía esperar. Marco Rubio es duro de roer. Tanto que los Castro estarían intentando "quitarse de en medio" al secretario de Estado y abrir una vía directa con el presidente Trump.