María Corina Machado, este martes 21 con Federico Jiménez Losantos en esRadio

La visita a España de la opositora al régimen chavista y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ha dejado algunas imágenes históricas como el baño de masas que se dio en la Puerta del Sol el pasado sábado entre miles de venezolanos que pidieron "¡Libertad!" en un evento multitudinario.

Este martes 21 de abril, a partir de las 08:30 horas, Federico Jiménez Losantos entrevistará en directo en el programa Es la Mañana de Federico de esRadio a la última Premio Nobel de la Paz. Una entrevista clave que no te puedes perder y que podrás seguir en directo también a través de YouTube.

La opositora al chavismo recibió el pasado viernes la Llave de Oro del Ayuntamiento de Madrid de manos del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y fue condecorada al día siguiente con la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid por la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. En ese acto, María Corina Machado prometió que los venezolanos regresarían pronto a su país y que "¡Venezuela será libre!".