Menú
Latinoamérica

María Corina Machado, este martes 21 con Federico Jiménez Losantos en esRadio

La opositora al chavismo y Nobel de la Paz visita el estudio de Es la Mañana de Federico tras recibir la Medalla de Oro de la CAM.

Libertad Digital / esRadio
La opositora al chavismo y Nobel de la Paz visita el estudio de Es la Mañana de Federico tras recibir la Medalla de Oro de la CAM.
Federico Jiménez Losantos entrevista a María Corina Machado. | esRadio

La visita a España de la opositora al régimen chavista y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ha dejado algunas imágenes históricas como el baño de masas que se dio en la Puerta del Sol el pasado sábado entre miles de venezolanos que pidieron "¡Libertad!" en un evento multitudinario.

Relacionado

Este martes 21 de abril, a partir de las 08:30 horas, Federico Jiménez Losantos entrevistará en directo en el programa Es la Mañana de Federico de esRadio a la última Premio Nobel de la Paz. Una entrevista clave que no te puedes perder y que podrás seguir en directo también a través de YouTube.

La opositora al chavismo recibió el pasado viernes la Llave de Oro del Ayuntamiento de Madrid de manos del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y fue condecorada al día siguiente con la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid por la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. En ese acto, María Corina Machado prometió que los venezolanos regresarían pronto a su país y que "¡Venezuela será libre!".

Temas

En Internacional