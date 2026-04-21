Identificado el autor del tiroteo en Teotihuacán con dos muertos y trece extranjeros heridos

Las autoridades de México han logrado identificar al responsable del tiroteo perpetrado este lunes en la histórica zona arqueológica de Teotihuacán. Se trata de Julio César Jasso, un hombre de 27 años residente en la capital del país.

La Fiscalía General de la República ha asumido las pesquisas y ha confirmado de manera oficial que el crimen fue ejecutado por un único agresor, cuyo nombre completo es Julio César Jasso Ramírez. Según han detallado fuentes vinculadas a la investigación, la identificación del sujeto fue posible tras localizar una credencial de elector en la misma escena de los hechos. Los datos y la fotografía del documento coinciden plenamente con las grabaciones del incidente que han circulado a través de las redes sociales.

Pánico y una peligrosa estampida

El ataque tuvo lugar durante la mañana del lunes en las inmediaciones de la emblemática Pirámide de la Luna. En un instante de máxima afluencia de visitantes, el hombre sacó un arma de fuego y comenzó a disparar desde una posición elevada. Esta agresión provocó una escena de pánico y desencadenó una peligrosa estampida entre las personas que trataban de ponerse a salvo.

El crimen asciende a dos víctimas mortales y un total de trece turistas extranjeros heridos. Entre los fallecidos se encuentra una ciudadana de Canadá que visitaba el recinto. En cuanto a los heridos, el Gabinete de Seguridad ha precisado que reciben atención médica seis ciudadanos de Estados Unidos, tres de Colombia, dos de Brasil, un canadiense y un ciudadano de nacionalidad rusa.

El agresor, que murió tras el ataque –aún no está claro si por un suicidio o por disparos de las autoridades– vestía una mascarilla y una camisa de cuadros gris.

El responsable del tiroteo dejó en la escena del crimen un marco con una imagen generada por inteligencia artificial en la que aparecía él mismo junto a los asesinos de Columbine, Eric Harris y Dylan Klebold, quienes se suicidaron en 1999 tras matar a 13 personas y herir a 24, según la cadena de televisión Telediario. En la fotografía generada por inteligencia artificial llevaba una camiseta con la leyenda Disconnect and Self-Destroy (Desconecte y autodestrúyase), una frase vinculada a la True Crime Community (TCC).