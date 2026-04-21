La dictadura cubana confirma la reunión con la delegación estadounidense en La Habana

El subdirector general a cargo de EEUU en el Ministerio de Exteriores (Minrex) de Cuba, Alejandro García del Toro, ha confirmado a través del diario del régimen Granma la reunión con Washington que se produjo el pasado 10 de abril en La Habana y de la que ya habían informado distintos medios estadounidenses (la agencia Axios, The New York Times y USA Today).

Un encuentro sobre el que ha preferido no dar demasiados detalles por tratarse de "un asunto sensible que, como hemos dicho, manejamos con discreción". Se ha limitado a explicar quiénes participaron en él, supuestamente, y algunos de los temas que se abordaron. Asegura que no se plantearon exigencias por parte de Washington.

¿Quién participó?

Su versión dista mucho de la filtrada por funcionarios estadounidenses. García del Toro ha señalado que "por la parte estadounidense participaron secretarios adjuntos del Departamento de Estado y por la parte cubana, a nivel de viceministro de Relaciones Exteriores". Por tanto, saca de la ecuación al 'nietísimo' de Raúl Castro.

Medios norteamericanos han publicado que, en el primer viaje a La Habana de representantes del Gobierno de EEUU desde 2016, la delegación habría mantenido una segunda reunión con Raúl Guillermo Rodríguez Castro —alias el Cangrejo—. Es decir, con el nieto favorito y persona de confianza del exdictador cubano.

Hablamos del mismo que unos días después habría intentado hacer llegar a Donald Trump una carta extraoficial –a través de un empresario– para "quitarse de en medio" a la piedra en el zapato en la que se habría convertido el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y abrir una vía directa con el presidente estadounidense.

¿Sin exigencias de EEUU?

García del Toro ha explicado que durante el encuentro la delegación cubana habría transmitido a la norteamericana que su máxima prioridad es conseguir "la eliminación del cerco energético contra el país", que la dictadura considera "un acto de coerción económica".

"Un castigo injustificado a toda la población cubana" y "un chantaje a escala global contra estados soberanos, los cuales tienen todo el derecho de exportar combustibles a Cuba, en virtud de las normas que guían el libre comercio", ha añadido.

Por último, el representante del Minrex ha asegurado que "ninguna de las partes estableció plazos o realizó planteamientos conminatorios, como ha sido mencionado por medios de prensa estadounidenses".

"Todo el intercambio se produjo de forma respetuosa y profesional", ha sentenciado. Niega, por tanto, que la Casa Blanca haya pedido a Cuba que libere "presos políticos de alto perfil" en señal de buena fe, como indica USA Today.