El cambio que llegó a Venezuela en las últimas elecciones presidenciales que el chavismo robó a Edmundo González es "imparable", según la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, que ha visitado el programa Es la Mañana de Federico de esRadio. En esta entrevista ha cargado contra Delcy Rodríguez y ha criticado que la llamen "la defensora del pueblo" y también ha contado que "hay mucha gente" que teme la caída definitiva del régimen chavista como "los cubanos, los iraníes o los rusos" que siempre han estado "por detrás" de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

En este sentido, María Corina Machado ha dicho que "perder ese control de Venezuela es devastador para todos estos grupos criminales del planeta, entre otras cosas porque le tienen terror a la verdad". "¿Por qué nos llaman radicales? ¿Por qué se oponen de esta manera a nosotros?", se ha preguntado la opositora al régimen que cree que es "porque nosotros representamos el fin de los privilegios y el triunfo de la verdad. En el fondo no es a mí a quien tienen miedo, tienen miedo a la gente".

La Premio Nobel de la Paz ha dicho que "las elecciones están en la agenda de la gente" porque "representan el regreso de sus hijos" para "desplazar a un régimen que está derrotado. Primero lo derrotamos espiritualmente, después electoralmente y después militarmente". María Corina Machado ha indicado que "lo que queda allí son los vestigios de una estructura criminal que va de salida y se está carcomiendo desde adentro mientras emerge una nueva Venezuela con pilares éticos y humanos muy poderosos basados en la verdad, en el respeto, la responsabilidad, la libertad y en el amor". "Al final lo que nos ha movido es el profundo amor a nuestra tierra, a la libertad y a nuestros hijos", ha añadido.

María Corina Machado ha destacado que "podrán tener todos los planes del mundo, pero no hay una sociedad que esté más decidida, más unida y más organizada que la venezolana. No la hay. Por su propio bien aquellos que quieren hacer negocios en Venezuela o que los venezolanos regresen todo pasa por una elección". Ha apuntado que "para las propias Fuerzas Armadas, que en su inmensa mayoría están con un proceso democrático, las elecciones les sirven para reivindicarse y para muchos de los que están con Delcy la elección es la única manera para salvarse".

Ha finalizado diciendo que "todas las fuerzas se han alineado, pero el más importante es el venezolano que dice: yo voy a ser libre porque sí. Lo vamos a lograr y yo los voy a recibir a ustedes en una Venezuela libre, orgullosa y agradecida a España".