María Corina Machado: "Yo voy a volver a Venezuela para canalizar toda esta urgencia ética"

María Corina Machado está en España, donde fue condecorada este fin de semana por el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid y se dio un gran baño de masas en la Puerta del Sol ante decenas de miles de compatriotas. La opositora al régimen chavista y Premio Nobel de la Paz ha visitado el programa Es la Mañana de Federico de esRadio, donde ha agradecido a este grupo mediático y a su fundador Federico Jiménez Losantos todo el apoyo recibido durante estos años.

La Premio Nobel de la Paz ha comentado cómo se inició todo este proceso y ha destacado un punto en el que el régimen de Nicolás Maduro empezó a perder el control de Venezuela. María Corina Machado ha dicho que cuando llegaron "las primarias" se comete "el error monumental del régimen" porque "subestimaron a la gente una vez más". En este sentido, ha dicho que ellos "pensaron" que quizá participarían unas "100.000 o 200.000 personas", pero "se imprimieron boletos para más de 3 millones". El día de las primarias, ha contado la opositora al régimen chavista, "me empiezan a llamar diciendo que se acaban las boletas" y que "gente se quedó durante horas haciendo filas bajo el agua y el sol".

"Ese día yo dije: los derrotamos y los derrotamos espiritualmente" y "tuve la certeza que el régimen iba a salir", ha destacado María Corina Machado. La opositora al chavismo ha recordado que "todo sistema totalitario intenta fracturar la sociedad", pero en Venezuela "todo el mundo" le decía que les trajera de vuelta a casa "a sus hijos".

La generación única

Millones de venezolanos han huido del régimen en los últimos veinte años. Y hay una diáspora que en España se calcula que ronda los 600.000. Por esa razón, la opositora al régimen ha agradecido a España porque "ustedes han acogido a nuestros compatriotas". Unos venezolanos que están "desesperados y deseosos por volver" a su país.

En este sentido, ha recordado que la de ahora es "una generación única en la historia de Venezuela" porque "hemos conocido la democracia y conocido la inmigración porque hemos sido un país de acogida y nunca habíamos vivido lo contrario". Por esa razón cree que lo que está sucediendo "es algo que trasciende" y que "una lucha política se convirtió en una lucha espiritual".

No caer en el desánimo

La Premio Nobel de la Paz ha dado ánimos a los venezolanos y explicó cómo es el camino para que no caigan en el desánimo tras los primeros movimientos hacia la libertad que están empezando desde las elecciones donde salió elegido Edmundo González. María Corina Machado ha dicho que "la única razón por la cual Hugo Chávez y Nicolás Maduro permanecieron en el poder es por la represión y el terror. Si levantabas la voz ibas preso". Por ese motivo "el país se contuvo por terror", pero "a partir del 3 de enero esa válvula se abrió".

"Claro que la gente tiene hambre, pero hay hambre de libertad", ha destacado María Corina Machado, que ha explicado que "hay un elemento de dignidad después de todo lo que hemos sufrido, lo que hemos vivido y lo que hemos perdido". En este sentido, ha remarcado que "aquí nadie se va a conformar con una libertad a medias" por lo que "esto es hasta el final". "Nadie se va a desilusionar aquí", pero ha alertado de que "hay riesgos" porque si "la gente siente que se empieza a cerrar la vía" puede "empezar a empujar de manera no organizada que se pueda tornar anárquica".

En este sentido, María Corina Machado ha indicado que "un cronograma electoral con una fecha cierta es la garantía de la paz, la estabilidad y que la gente pueda asumir que va a durar un poco más pero que entendemos que primero hay que fortalecer las instituciones en Venezuela" y elegir "fechas ciertas sin más engaños". En este punto, la opositora al régimen chavista ha indicado que "yo voy a volver a Venezuela para canalizar toda esta genuina angustia, urgencia, ética porque cada día que pasa son vidas humanas que son afectadas".