¿Defender la dictadura de Cuba en defensa de la democracia?

En Defensa de la Democracia. Así han querido bautizar el foro que reunió en Barcelona a Luiz Inácio Lula da Silva —cofundador junto a Fidel Castro del Foro de São Paulo—; Claudia Sheinbaum —enterradora de la justicia mexicana— y Pedro Sánchez, reconvertido en peón al servicio de la China comunista, la mayor cárcel del mundo para los demócratas. ¿Su principal acuerdo? La defensa de la dictadura de Cuba.

A pesar de la terrible represión, de contar con la mayor cifra de presos políticos de América y de la nula voluntad de avanzar en esta materia; a pesar de la continua injerencia para subvertir las democracias en otros países; a pesar de haber refugiado y apoyado durante años a terroristas de todo el mundo; a pesar de ser pionera en el narcotráfico dirigido por el Estado; y a pesar de haberse convertido en uno de los principales aliados de Putin en la guerra de Ucrania, Cuba sigue siendo, con diferencia, el país más subvencionado por España.

España ha destinado miles de millones de euros a apoyar a Cuba. Durante décadas, ha sido un país destinatario clave de la cooperación internacional española, con participación activa de comunidades autónomas y ayuntamientos, además del Gobierno central a través de la Aecid. Pero Cuba se ha beneficiado sobre todo de una generosa línea de crédito que finalmente nunca paga. Tras Grecia —rescatada en los años 2010 y 2012—, Cuba es el país del mundo que más deuda mantiene con España. Sus obligaciones alcanzan los 2.000 millones de euros y representan casi dos tercios de la deuda cubana con toda Iberoamérica.

Cuba, a diferencia de Grecia, que implementó profundas reformas económicas para favorecer el crecimiento de su economía, no ha hecho los deberes y se ha enrocado en un modelo que, en la práctica, prohíbe la actividad económica. La propaganda que culpa al embargo norteamericano de la ruina del país es eficaz, pero falsa. Las excepciones a las restricciones comerciales convierten a Estados Unidos en uno de los principales socios comerciales de la isla. Y Cuba puede comerciar con todo el planeta. Porque en Cuba no existe más bloqueo que el interno: el que impide a los cubanos cultivar, pescar, producir, crear y vender.

¿Cómo es posible que, a pesar de la vigencia de estas prohibiciones —cuando era evidente que así no podrían crecer y, por tanto, no pagarían sus deudas—, gobiernos de distinto signo hayan decidido perpetuar y perdonar la deuda al régimen comunista? Lo hizo Felipe González a través del Fondo de Ayuda al Desarrollo; lo hizo Mariano Rajoy, que condonó casi 1.500 millones de euros; y lo hace Pedro Sánchez, que el verano pasado perdonó 375 millones de euros a la dictadura cubana.

El régimen cubano no necesita producir ni generar riqueza mientras haya países dispuestos a financiar la dictadura. Si algo podemos enseñar al mundo los contribuyentes españoles es que regar el régimen con dinero no redunda en una mejora del nivel de vida de los cubanos y sí perpetúa un régimen que amenaza nuestras naciones.