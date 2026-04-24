El grito desesperado de un menor encarcelado en Cuba por manifestarse: "Papá, no soporto más"

"Necesitamos que nuestro hijo sea liberado ya. Lo necesitamos en casa", ha aseverado el padre de Jonathan David Muir en un video difundido por Prisoners Defenders a través de la red social X. Su hijo, de 16 años, se encuentra desde el pasado 16 de marzo en la prisión de máxima seguridad de Canaleta, en Ciego de Ávila (Cuba), por haber participado pacíficamente en una protesta antigubernamental. Aunque ha sido acusado de sabotaje.

https://x.com/PrisonersDFNdrs/status/2047271580875489354?s=20

Elier Muir asegura que el joven ha tenido problemas de salud desde su nacimiento, padece dishidrosis severa -una forma de eccemas que provocan vesículas, heridas y picazón– y tiene un sistema inmunológico muy debilitado tras pasar por varias infecciones bacterianas, y que las condiciones precarias en las que se encuentra desde su encarcelamiento ponen en riesgo su bienestar.

Según le transmitió a sus padres en la última comunicación telefónica que mantuvieron, el menor ni siquiera puede dormir como consecuencia de una plaga de chinches, que le han picado por todo el cuerpo y estarían contribuyendo a empeorar sus problemas de piel. Situación a la que hay añadir la falta de alimentos, que le hace entrar en hipoglucemia. "Su vida corre peligro", ha aseverado.

EEUU exige su liberación

La Embajada de Estados Unidos en Cuba ha mostrado su preocupación por la situación del menor desde su detención. El jefe de la misión, Mike Hammer, conversó con sus padres el pasado martes y exigió su excarcelación inmediata. "Deberían liberarlo", espetó tras conocer el el deterioro físico y psicológico del joven. "Papá, no soporto más", aseguró Jonathan a Elier.

"Hablé con el Pastor Elier Muir Ávila de Morón y su esposa sobre el caso de su hijo Jonathan David Muir Burgos. Aunque Jonathan solo tiene 16 años y está sufriendo de problemas de salud, él ha estado detenido más de un mes. Nos preocupamos mucho por su bienestar. Deberían… pic.twitter.com/vAcPNOXSZn — Embajada de los Estados Unidos en Cuba (@USEmbCuba) April 20, 2026

Jonathan lleva un mes y una semana en la cárcel. Fue arrestado el 16 de marzo junto a su padre, el pastor evangélico Elier Muir Ávila, cuando ambos acudieron a una citación policial en Morón. El religioso fue libertado días después, pero –inexplicablemente– las autoridades cubanas decidieron dejar al menor en prisión.