Al menos 14 muertos y decenas de heridos en un atentado terrorista en Colombia

Colombia ha vuelto a ser escenario de la barbarie. Al menos catorce personas han perdido la vida y otras 38 han resultado heridas, entre ellas cinco menores de edad, tras un brutal atentado con bomba perpetrado este sábado en la vía Panamericana. Este enclave es una de las principales y más transitadas carreteras del país sudamericano, lo que evidencia la intención de los criminales de causar el mayor daño posible a la población civil.

El ataque se produjo en horas de la tarde a la altura del municipio de Cajibío, situado en el conflictivo departamento del Cauca. Según los reportes oficiales, los terroristas lanzaron un cilindro bomba que impactó de lleno contra un minibús de transporte público que circulaba por la calzada. Las atroces imágenes difundidas a través de las redes sociales muestran la devastación absoluta del vehículo, que sufrió graves destrozos especialmente en el techo y las ventanas, afectando asimismo a otros automóviles cercanos y a la propia infraestructura vial.

El gobernador del departamento del Cauca, Octavio Guzmán, ha confirmado el trágico balance y ha expresado su profunda solidaridad con los familiares de las víctimas. A través de un mensaje público, el dirigente regional lamentó esta tragedia que "enluta profundamente y llena de dolor" al conjunto de la nación. A pesar de la gravedad de la ofensiva terrorista, Guzmán quiso agradecer el esfuerzo desplegado sobre el terreno por el Ministerio de Defensa y la cúpula militar encargada de la seguridad en la zona.

#ATENCIÓN 🚨🚨🚨 Revelan imágenes de una cámara tipo dashcam que captó el segundo exacto en el que se presentó la explosión en la vía Panamericana. En el video se observa el estallido que afectó a vehículos detenidos en el sector de El Túnel, confirmando la magnitud del atentado. https://t.co/LW680A59Pi pic.twitter.com/9NyEF08zym — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) April 25, 2026

Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha condenado los hechos, calificándolos abiertamente de "terrorismo" al considerar que el objetivo de los atacantes es "producir miedo masivo en la población a través de la violencia". El mandatario ha señalado directamente a la guerrilla liderada por alias Iván Mordisco como autora de la masacre. Según ha trascendido, la facción de Iván Mordisco continúa sembrando el pánico en numerosas áreas rurales del Estado.

Petro ha revelado que gran parte de los fallecidos y heridos son miembros de comunidades indígenas, quienes fueron masacrados por bandas a las que tildó de "terroristas, fascistas y narcotraficantes". El dirigente ha detallado que el jefe directo de esta célula criminal responde al alias de Marlon, un sujeto que ya se encuentra "plenamente identificado por la inteligencia policial y militar". Tras este sanguinario golpe, Marlon ha pasado a ser un objetivo prioritario de busca y captura.

Ante la magnitud de la matanza, el jefe del Gobierno colombiano ha exigido una "máxima persecución mundial" contra este grupo narcocriminal. Para lograrlo, ha ordenado a la UIAF que rastree e intervenga las finanzas de la banda, adelantando además su intención de acudir al Tribunal Penal Internacional para denunciar con nombres y apellidos a todos sus cabecillas. "Quiero que el pueblo caucano se libere de esta mafia, detritus de la violencia", ha afirmado el presidente.

La situación en la región es de extrema gravedad y tensión. El gobernador Guzmán ha alertado de que este baño de sangre no es un hecho aislado, sino que forma parte de una "escalada terrorista que exige respuestas inmediatas". Durante las últimas jornadas se han registrado hostigamientos en localidades como El Tambo, Caloto, Popayán, Guachené, Mercaderes y Miranda. Ante esta ofensiva generalizada contra un "pueblo indefenso", las autoridades locales han rogado al Gobierno acciones verdaderamente eficaces y la presencia urgente de los máximos responsables de seguridad.