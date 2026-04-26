Evacúan a Trump tras un tiroteo del Servicio Secreto contra un "lobo solitario" durante la cena anual con corresponsales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue desalojado de urgencia este sábado por la noche de la tradicional cena de corresponsales de la Casa Blanca en el hotel Washington Hilton, el mismo hotel en el que Ronald Reagan sufrió un atentado en 1981. El motivo fue la irrupción de un hombre armado que intentó acceder al recinto y que finalmente fue interceptado y arrestado por las fuerzas de seguridad. Los cientos de asistentes al evento, que incluían a la plana mayor del Gobierno estadounidense, también tuvieron que ser evacuados de las instalaciones.

Minutos después del altercado, el propio mandatario compareció en una rueda de prensa desde la Casa Blanca para ofrecer detalles sobre lo sucedido. Trump calificó al agresor de "loco" y de "lobo solitario", y confirmó que el asaltante no logró romper el perímetro de seguridad del salón donde cenaba junto a la primera dama, Melania Trump, y el vicepresidente, JD Vance, además de numerosos periodistas y figuras destacadas de la política de Washington.

Por su parte, la fiscal general del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, especificó que el atacante portaba una escopeta. Tras ser neutralizado en los pasillos del hotel Washington Hilton, escenario de la gala que organiza la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, el sospechoso fue trasladado a un centro médico donde permanece hospitalizado y bajo estricta vigilancia.

Un agente herido

Durante el altercado, un agente del Servicio Secreto que protegía al líder republicano recibió un impacto de bala. Afortunadamente, el chaleco antibalas evitó una tragedia y el escolta se encuentra fuera de peligro. "Le dispararon a quemarropa con un arma muy potente, y el chaleco cumplió su función. Acabo de hablar con el agente y se encuentra muy bien", subrayó Trump ante los medios de comunicación.

Vídeos de la evacuación

A través de su perfil en la red social Truth Social, el presidente estadounidense difundió imágenes y un vídeo que captan el instante de la persecución y el arresto. En varios vídeos en la red social social X se ve el momento de la evacuación del presidente de los EEUU y de su mujer, Melania.

Video of the scene inside the WHCD pic.twitter.com/tdxTWYVSeU — Josh Rogin (@joshrogin) April 26, 2026

In these images, you can clearly see the moment of evacuation of President Donald Trump from the White House Correspondents’ Dinner. Moments of terror. pic.twitter.com/AoDnJDtK1l — Javier Negre (@javiernegre10) April 26, 2026

También el momento en el que se procede a la evacuación de urgencia del vicepresidente JD Vance.

🇺🇸 | El Servicio Secreto literalmente arrastrando al vicepresidente JD Vance fuera del lugar después de que estalle el tiroteo en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca. pic.twitter.com/QTmVX1llZD — Alerta News 24 (@AlertaNews24) April 26, 2026

Un "lobo solitario" según Trump

Según las informaciones oficiales, el individuo es un varón de 31 años originario del estado de California, aunque por el momento las autoridades no han revelado públicamente su identidad.

El incidente provocó momentos de enorme tensión. Según testigos presenciales, se escucharon al menos tres detonaciones fuera del salón de baile principal. Mientras el equipo de seguridad extraía a toda prisa al jefe del Ejecutivo y a los miembros de su gabinete, el resto de los invitados se vio obligado a buscar refugio debajo de las mesas hasta que los agentes garantizaron que la zona era segura.

Esta gala suponía el regreso de Trump a la cena de corresponsales tras haber boicoteado el evento durante su primer mandato debido a sus conocidas desavenencias con los medios de comunicación. Pese a la interrupción, el presidente ha anunciado que la velada se reprogramará para dentro de un mes.

Instantes después de la evacuación, el propio Trump quitó hierro al asunto y agradeció en un escueto mensaje publicado en redes sociales el "fantástico trabajo" del servicio secreto de la Casa Blanca. A su vez, unas horas después del incidente se dirigió a la ciudadanía para esclarecer los hechos de lo sucedido durarante el acto.

PRESIDENT TRUMP: "Nobody told me this was such a dangerous profession. If Marco [Rubio] would have told me, maybe I wouldn't have run. Maybe I would have said, 'I'll take a pass.'" "It's a dangerous profession, but I don't view it that way. Look, I'm here to do a job." "I can't… pic.twitter.com/q8gpqjcpBa — Fox News (@FoxNews) April 26, 2026

Trump confirmó que el hombre, detenido por las fuerzas del orden, es residente en el estado de California y actuó por su cuenta, calificándolo de "lobo solitario" y "persona con graves problemas".

Repudio demócrata

El ataque ha generado una ola de solidaridad transversal en la esfera política. Destacados rivales demócratas han apartado sus diferencias ideológicas para repudiar el acto. Figuras como el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, han manifestado a través de las redes sociales su apoyo institucional al mandatario y han condenado tajantemente cualquier forma de violencia.