Así es la comida, insuficiente y deteriorada, que los presos reciben en las cárceles de Cuba
Prisoners Defenders ha publicado un nuevo informe que revela los daños irreversibles por desnutrición severa que sufren más de 90.000 reclusos encarcelados en la isla caribeña.
La comida que los presos reciben en las cárceles cubanas no sólo suele estar en mal estado si no que además no cubre más que el 10-14% de las necesidades alimentarias de una persona adulta. Las raciones diarias de los reclusos suponen entre 250 y 350 calorías.
A raíz de que saliera a la luz el caso de Alexander Díaz Rodríguez, un preso político enfermo de cáncer que salió hace unos días de la cárcel como si lo hubiera hecho de un campo de concentración, la ONG ha recibido decenas de imágenes y testimonios relacionados con la deficiente alimentación de los reclusos en distintas prisiones de la isla.
En el desayuno, los presos reciben una pieza de pan blando de alrededor de 50 gramos –calcula Prisioners Defenders, teniendo en cuenta el tamaño del bollito en la mano de un hombre adulto– y un cuenco pequeño de té aguado, con un aporte energético prácticamente nulo.
Ración de pan que dan a los presos en la prisión de Las Mangas, en Bayamo (Cuba).
Ración de pan que dan a los presos en la prisión de Kilo 8, en Camagüey (Cuba).
Pan con moho que dan a los presos de la cárcel de trabajos forzados de Río Seco (Cuba).
Tisana del desayuno en la prisión de Aguacate, en Mayabeque (Cuba).
Té de la prisión de Las Mangas, en Bayamo (Cuba).
El servicio del almuerzo (a las once de la mañana)y el de la comida (a las tres de la tarde) contiene: menos de 30 gramos de arroz cocido, aproximadamente 50 gramos de sopa descrita como “ácida” por las reclusos y unos 20 gramos de una preparación denominada por los presos “croqueta hervida”, de consistencia semilíquida o pastosa
Almuerzo de la prisión de Las Mangas, en Bayamo (Cuba).
Ración de arroz con caldo en la prisión de Kilo 8, en Camagüey (Cuba).
Almuerzo de la prisión de Las Mangas, en Bayamo (Cuba).
Almuerzo de la prisión de Playa Manteca, en Holguín (Cuba).
Almuerzo de la prisión de Playa Manteca, en Holguín (Cuba).
El inevitable resultado de esta dieta –que no aporta a los reclusos las cantidades mínimas necesarias de proteínas, frutas y verduras–, mantenida en el tiempo, es una desnutrición energética y proteica severa. Esto provoca que el organismo consuma el glucógeno, tejido adiposo, la masa muscular y las proteínas funcionales del propio cuerpo, con los problemas de salud que esto conlleva.
Almuerzo de la prisión de Boniato, en Santiago de Cuba.
Almuerzo de la prisión de Canaletas, Matanzas (Cuba).
Almuerzo de la prisión Veguita Número 1, en Granma (Cuba).
Comida de la prisión de El Molino, en Granma (Cuba).
Almuerzo de la prisión de El Yayal, en Holguín (Cuba).
De ahí que presos como Alexander Díaz Rodríguez, que perdió 45 kilogramos durante los cinco años que pasó en prisión por manifestarse el 11 de julio de 2021, salgan de presión totalmente demacrados y en los huesos.