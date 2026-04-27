Así es la comida, insuficiente y deteriorada, que los presos reciben en las cárceles de Cuba

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A raíz de que saliera a la luz el caso de Alexander Díaz Rodríguez, un preso político enfermo de cáncer que salió hace unos días de la cárcel como si lo hubiera hecho de un campo de concentración, la ONG ha recibido decenas de imágenes y testimonios relacionados con la deficiente alimentación de los reclusos en distintas prisiones de la isla.