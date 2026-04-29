El presidente de la República del Perú, José María Balcázar, ha desatado una ola de indignación tras pronunciar un discurso con tintes abiertamente antisemitas. Durante su intervención en el 138 aniversario de la Cámara de Comercio de Lima, el mandatario afirmó que los ciudadanos hebreos fueron responsables del estallido de la Segunda Guerra Mundial.

Según ha informado el diario El Comercio, Balcázar recomendó a los asistentes la lectura de un libro que sostiene esta polémica tesis. "Alemania fue empujada a una guerra también por culpa, en parte, de los judíos", aseguró el jefe de Estado, a quienes atribuyó influencia en sectores como la banca y el comercio, aludiendo además a prácticas de "usura".

En su alocución ante los empresarios, Balcázar justificó que hay que conocer estas ideas para comprender la historia del libre mercado y el desarrollo económico contemporáneo. Sin embargo, su intento de hilvanar una explicación histórica sobre el comercio terminó derivando en una justificación flagrante que minimiza la responsabilidad del nacionalsocialismo en la Segunda Guerra Mundial y señala directamente a las propias víctimas del genocidio.

⚠️🇵🇪 | ¡VERGÜENZA MUNDIAL!

El comunista presidente del Perú, José Balcázar, realizó una serie de comentarios anti semitas, justificando que el genocidio nazi contra los judíos, fué porque eran usureros. Ésto va a retumbar a nivel internacional, es un ESCÁNDALO. pic.twitter.com/iNfdefkzmO — Carlo Martin (@Liberfach0) April 29, 2026

La Asociación Judía del Perú exige disculpas

Las reacciones ante la gravedad de sus declaraciones no se han hecho esperar. La Asociación Judía del Perú ha emitido un duro comunicado en el que rechaza tajantemente las expresiones del presidente de la República y condena la difusión de este tipo de "teorías antisemitas" promovidas de manera irresponsable desde la más alta magistratura del país andino.

La organización representativa ha manifestado su profundo estupor ante el hecho de que, a estas alturas de la historia, se sigan propagando desde el poder político unos prejuicios tan dañinos. "Es increíble que en pleno siglo XXI argumentos que son dignos de oscuros tiempos medievales sean usados para culpar a las víctimas de su propio Holocausto", reza el escrito publicado por la institución, que ha exigido disculpas públicas e inmediatas.