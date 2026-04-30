Aterriza en Caracas el primer vuelo comercial directo desde Estados Unidos en siete años

El primer vuelo comercial directo entre Estados Unidos y Venezuela, operado por la compañía American Airlines, aterrizó este jueves en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que da servicio a la capital venezolana. Este hecho pone fin a siete años de suspensiones ininterrumpidas en el tráfico aéreo entre ambos países, marcando un giro significativo en las relaciones bilaterales recientes.

Tras tomar tierra, la tripulación escenificó el acercamiento entre ambas administraciones. El piloto de la aeronave desplegó por la ventanilla de la cabina una bandera venezolana, mientras que los viajeros descendieron por las escaleras portando pequeños banderines del país suramericano. En este trayecto viajaba una importante delegación enviada por la Casa Blanca, acompañada por un grupo de empresarios estadounidenses cuyo objetivo es afianzar diversos acuerdos económicos y de cooperación institucional, especialmente enfocados en las áreas de energía, petróleo y gas.

A pie de pista, la comitiva fue recibida por autoridades del régimen chavista y representantes diplomáticos. Entre ellos se encontraban la ministra de Transporte, Jacqueline Faría; el vicecanciller, Oliver Blanco, y el recién designado encargado de negocios estadounidense, John Barrett. Los presentes aplaudieron cuando el avión, que había sido pintado con los colores rojo, blanco y azul para conmemorar los 250 años de la firma de la Declaración de Independencia, abrió finalmente sus puertas en un aeropuerto que amaneció decorado con globos para la ocasión.

El diplomático norteamericano, que apenas hace una semana comenzó su misión oficial en el país, calificó la reanudación de los vuelos directos como un hito verdaderamente histórico. Además, Barrett aprovechó la coyuntura para asegurar ante los medios de comunicación que la nación caribeña vuelve a estar plenamente abierta a los negocios con el resto de la comunidad internacional.

Por su parte, la titular venezolana de la cartera de Transporte desgranó las expectativas del Ejecutivo respecto a esta nueva etapa de conectividad aérea. Faría indicó que las autoridades esperan recibir "más de 100.000 pasajeros" gracias a la apertura de esta nueva ruta comercial. El objetivo a medio plazo es que las infraestructuras locales se conviertan en un eje fundamental de conexión logística y turística en la región.

"Venezuela se siente lista para recibir todas estas líneas", aseveró Faría ante los presentes. La ministra insistió en que el Estado se ha preparado de forma concienzuda durante este tiempo porque, a su juicio, cuentan con toda la capacidad técnica y operativa necesaria para asumir el aumento del tráfico aéreo.

Este nuevo puente aéreo mantendrá una frecuencia de carácter diario entre la terminal de Maiquetía y el Aeropuerto Internacional de Miami. De este modo, se consolida una vía de comunicación fundamental que facilitará tanto el tránsito de ciudadanos como el fortalecimiento de los renovados lazos comerciales que Washington busca tejer en materia energética.