Indignación de las embajadas de Israel y Alemania por los comentarios antisemitas del presidente de Perú

Las reacciones de varios sectores tras las palabras del presidente de Perú, José María Balcázar, en las que tuvo comentarios abiertamente antisemitas, no se han hecho esperar. Aunque las redes sociales recogieron gran parte de la indignación, la Asociación Judía del Perú fue una de las primeras respuestas a dicho discurso y condenó la difusión de "teorías antisemitas".

Poco después llegó la respuesta de las embajadas de Israel y Alemania. Ante la gravedad de la situación, ambas representaciones diplomáticas emitieron un comunicado conjunto firmado por el embajador israelí en Perú, Eran Yuvan, y David Schmidt, encargado de Negocios de la embajada alemana.

En le texto, señalan que "la afirmación (de Balcázar) es absurda, históricamente insostenible y viola la memoria de millones de ciudadanos judíos alemanes asesinados por los nazis" y recuerda que "fueron Adolf Hitler y los nazis quienes iniciaron la Segunda Guerra Mundial al atacar Polonia en 1939". Además, destacan que "la ideología nazi, racista y antisemita, no solo discriminó a sus conciudadanos judíos, sino que resultó en el asesinato de 6 millones de judíos en campos de concentración" por lo que "el Holocausto no puede ser trivializado bajo ninguna circunstancia".

Por esta razón, rechazan "todas las formas de antisemitismo y odio (…) y esperamos que el presidente Balcázar se retracte de sus declaraciones.

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No es la primera vez que una autoridad política peruana hace referencia a momentos de la historia relacionados con los nazis. En abril de 2022, el primer ministro de Pedro Castillo, Aníbal Torres, alabó a Adolf Hitler por convertir a Alemania en una potencia mundial con el desarrollo de carreteras e infraestructura: "En una oportunidad Adolfo Hitler visita el norte de Italia y Mussolini le muestra una autopista construida desde Milán a Brescia. Hitler vio eso, fue a su país y lo llenó de autopistas, de aeropuertos y convirtió a Alemania en la primera potencia económica del mundo."

Respuesta, pero con un comunicado

Antes de acabar el miércoles, el Ejecutivo peruano reaccionó pero solo a través de un comunicado y no de boca del jefe de Estado. Pese a las palabras evidentes del presidente, señala que "lamenta que dichas declaraciones hayan generado una percepción equívoca sobre el pueblo judío en el marco del inicio de la II Guerra Mundial" y aclara que "el Estado peruano ha sostenido consistentemente que el fanatismo nazi fue la causa de aquella deflagración bélica y culpable del imperdonable genocidio del pueblo judío".

🔴 #Comunicado | La Presidencia de la República del Perú informa a la ciudadanía lo siguiente: pic.twitter.com/8v2pTlZapc — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) April 30, 2026

Además, apunta que Balcázar "expresa su más enérgico rechazo al genocidio cometido contra el pueblo judío (…) reitera su condena contra el antisemitismo y toda clase de discriminación y expresa su solidaridad con las víctimas del holocausto".