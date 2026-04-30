Noboa denuncia que Petro estaría detrás de una supuesta "incursión" de guerrilleros en territorio de Ecuador

La tensión diplomática entre Ecuador y Colombia suma un nuevo episodio tras el choque verbal entre sus respectivos presidentes a cuenta de la seguridad en la frontera común. El jefe del Ejecutivo ecuatoriano, Daniel Noboa, ha acusado directamente al Gobierno colombiano de estar detrás de una supuesta incursión de guerrilleros en la zona norte limítrofe entre ambos países.

Según recoge Europa Press, Noboa aseguró haber recibido informaciones que apuntan a la entrada de combatientes desde Colombia hacia territorio ecuatoriano, un movimiento que, según denunció, estaría "impulsado por el Gobierno de (Gustavo) Petro". Quito, en cualquier caso, ya ha advertido de que protegerá su frontera y a la población de la zona ante este tipo de situaciones.

Acusaciones desde Quito

El mandatario ecuatoriano elevó el tono contra su homólogo, Gustavo Petro, al que instó a centrarse en la situación interna de su país. "Mejorar la vida de su gente en vez de querer exportar problemas a países vecinos", deslizó Noboa, en un mensaje que refleja el deterioro de las relaciones entre ambos Gobiernos.

Petro no tardó en responder y lo hizo en los mismos términos, a través de redes sociales. El presidente colombiano rechazó de plano las acusaciones y pidió a Noboa que "deje de creer mentiras", al tiempo que le lanzó una propuesta directa para abordar la situación sobre el terreno.

Vaya usted a la frontera norte y se encuentra conmigo y construímos la paz de esos territorios, deje de creer mentiras. https://t.co/AHHUPNgqfl — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 29, 2026

"Vaya usted a la frontera norte y se encuentra conmigo y construimos la paz de esos territorios, deje de creer mentiras", afirmó el mandatario colombiano, que trató de contrarrestar las acusaciones invitando a un encuentro en la zona fronteriza.

Antecedentes del conflicto diplomático

Este nuevo enfrentamiento se produce después de semanas de creciente tensión entre ambos países. El pasado 19 de abril, Petro anunció la presentación de una demanda penal contra Noboa tras unas declaraciones en las que el presidente ecuatoriano cuestionaba una supuesta reunión del colombiano con el narcotraficante José Adolfo Macías Villamar.

"He decidido demandar penalmente al presidente Noboa por su calumnia", aseguró entonces Petro, que negó conocer "al tal Fito ni a sus amigos". Un episodio más dentro de una escalada de reproches que vuelve a situar la frontera entre Ecuador y Colombia en el centro del conflicto político entre ambos mandatarios.