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Latinoamérica

María Corina Machado convoca protestas en 120 ciudades a la vez por los presos políticos de Venezuela

La opositora venezolana llama a concentrarse este domingo 3 de mayo en más de 120 ciudades, doce de ellas en España.

Libertad Digital
La opositora venezolana llama a concentrarse este domingo 3 de mayo en más de 120 ciudades, doce de ellas en España.
María Corina Machado, durante su visita a Madrid, el pasado 18 de abril | Europa Press

La opositora venezolana María Corina Machado ha puesto fecha y alcance a una movilización global: este domingo 3 de mayo convoca concentraciones en más de 120 ciudades para "levantar la voz" por la situación de los presos políticos y de quienes, en sus palabras, están siendo "perseguidos" en Venezuela.

Habrá actos dentro y fuera del país. El equipo organizador, el Comando Con Venezuela, ha fijado más de una veintena de puntos solo en territorio venezolano. En Caracas, uno de los focos será la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, conocida como el Helicoide, un lugar asociado a la detención de numerosos opositores.

En paralelo, la convocatoria se extiende por Europa y América. España suma doce concentraciones repartidas entre Madrid, Tenerife, Alicante, Vigo, Lanzarote, Zaragoza, Valencia, Gijón, Mallorca, Málaga, Tarragona y Barcelona.

A ellas se añaden ciudades de Italia, Portugal, Bélgica, Países Bajos y Francia, así como de Estados Unidos, Canadá y varios países latinoamericanos como Brasil, Argentina, Chile, Colombia o Perú.

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Machado ha explicado el sentido de la jornada en un mensaje difundido en redes sociales: "Ellos y sus familias necesitan de nuestra voz, necesitan de nuestra fuerza y por eso alzaremos nuestra voz, este domingo 3 de mayo, para que el mundo entero escuche el clamor por la libertad, por la justicia, por la democracia, que hoy elevamos desde Venezuela".

La convocatoria masiva ha llegado con la opositora fuera de Venezuela desde diciembre, tras haber pasado un año en la clandestinidad para evitar su arresto. "Van a encontrar a muchos de los ex presos políticos compartiendo sus historias y sentimientos, esa fuerza que crece de un pueblo que está decidido a ser libre", ha asegurado sobre las movilizaciones.

Sobre el terreno, los datos siguen disparados. La propia Machado ha cifrado en "más de 500 presos políticos, civiles y militares los que están a esta hora tras las rejas". El Gobierno de Maduro, sin embargo, sostiene que no hay presos políticos, sino "políticos presos" por la comisión de delitos.

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