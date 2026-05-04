Machado exige elecciones en Venezuela en un plazo máximo de 12 meses frente a la tibieza de Trump

La líder de la oposición venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, ha lanzado este lunes un mensaje contundente desde Estados Unidos: Venezuela no puede esperar más. Durante su intervención en la Conferencia Global 2026 organizada por el Instituto Milken en Los Ángeles, Machado ha fijado el límite para la celebración de comicios en el país caribeño en un máximo de 12 meses.

A pesar del ninguneo mediático al que la administración de Donald Trump parece estar sometiendo a la oposición real, Machado ha mantenido las formas diplomáticas respaldando el plan de tres fases diseñado por el secretario de Estado, Marco Rubio.

"El resultado final es un proceso electoral que relegitimará al presidente, a la Asamblea Nacional y a otras autoridades. Creemos que esto debería tener lugar en los próximos 12 meses, como máximo", aseveró la líder opositora.

El polémico giro de la Casa Blanca

La situación política en Venezuela vive un escenario de surrealismo geopolítico. Desde que Nicolás Maduro fue capturado el pasado 3 de enero en una operación estadounidense, la Casa Blanca ha optado por un pragmatismo feroz que ha dejado descolocados a muchos de sus aliados.

En lugar de apostar por una transición inmediata liderada por las fuerzas democráticas, Washington ha establecido una fluida relación con el Gobierno chavista de Delcy Rodríguez, priorizando la apertura del país a la inversión extranjera y el flujo petrolero sobre la pureza democrática. En este tablero, Machado —que pasó un año en la clandestinidad antes de exiliarse en diciembre para recoger su Nobel en Noruega— ha sido relegada a un segundo plano por la actual administración republicana.

La dignidad de Machado

La tensión entre el mandatario estadounidense y la nobel venezolana se hizo evidente la semana pasada. Trump, en un alarde de su particular estilo, afirmó que cuando Machado le entregó simbólicamente su medalla, él le respondió que "ella no se lo merecía".

Ante este ataque, Machado ha optado por la altura de miras evitando entrar en el cuerpo a cuerpo con Trump, centrando su discurso en la necesidad de un calendario electoral con fechas inamovibles y con un firme compromiso de retorno pese a reconocer que teme por su vida.

Mientras el chavismo residual de Delcy Rodríguez se asienta bajo el paraguas de los acuerdos económicos con EEUU, María Corina Machado sigue representando la única voz que exige una legitimación real en las urnas, recordando al mundo que la captura de un dictador no equivale, por sí sola, a la recuperación de la libertad.