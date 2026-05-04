Perú, entre la incertidumbre y la duda, tres semanas después de sus caóticas elecciones

Tres semanas después de la primera vuelta electoral, Perú aún no sabe con claridad quién disputará con Keiko Fujimori la presidencia del país y es que el caos en la organización de los comicios del pasado 12 de abril ha dejado dudas en varios sectores.

Las elecciones del 12 de abril, y las que tuvieron que efectuarse al día siguiente en una zona de Lima ante la imposibilidad de que miles de ciudadanos votaran el domingo, estuvieron protagonizadas por irregularidades logísticas relacionadas con la demora en la llegada del material electoral a los centros de votación, lo que provocó que algunos locales abrieran horas más tarde, y también problemas en el sistema informático de escrutinio.

Con el 97,79 % escrutado, por el momento los dos que estarán en segunda vuelta con la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori (17,13 %), y Roberto Sánchez (12,04 %), representante de la izquierda más radical y muy cercano al expresidente Pedro Castillo, hoy encarcelado por intento de golpe de estado. Sin embargo, con menos de 30.000 votos de diferencia se ubica el conservador Rafael López Aliaga (11,88 %), que desde la jornada electoral denuncia un fraude en su contra, una versión reforzada por los problemas logísticos presentados en Lima, su bastión electoral.

Por esa razón, el Jurado Nacional Electoral (JNE) ha dispuesto realizar una "auditoría informática exhaustiva" a las elecciones, para "reforzar la confiabilidad de los resultados electorales". Este proceso contará con el acompañamiento del comité académico de apoyo en materia electoral, al que se incorporarán "expertos nacionales e internacionales en tecnología, ciberseguridad y auditoría de sistemas" para una evaluación técnica de alto nivel (...) imparcial, calificada y alineada a estándares internacionales", según señala el organismo electoral en un comunicado.

De hecho, se espera que este grupo de expertos mantenga el apoyo técnico durante la segunda vuelta electoral del 7 de junio y también en las elecciones regionales y municipales de mes de octubre.

Denuncia de López Aliaga

Ante esta situación, López Aliaga habló de "una maniobra criminal" en las elecciones e insistió en que fue víctima de un fraude. Según él, durante la votación se dio una "primera fase" que implicó "mover a la gente del lugar de votación habitual", tanto en Lima como en ciudades del extranjero, donde tenía su mayor caudal electoral. Agregó que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que se encarga de organizar los comicios en el país, "tiene atrás una estructura criminal ya usada en Venezuela".

De hecho, Piero Corvetto renunció a la jefatura de la ONPE una semana después de las elecciones en medio de fuertes críticas y el inicio de una investigación fiscal por los problemas logísticos que llevaron a la demora o falta de material electoral en varios centros de votación, principalmente en Lima.

Pocos días después de la jornada electoral, López Aliaga encabezó una protesta frente al JNE para denunciar el fraude y anunció en ese momento que "si el fraude se consuma, convoco a una marcha con tiempo, una marcha multitudinaria de todo el Perú, para declarar la insurgencia civil". También tuvo palabras contra Fujimori y señaló como otro responsable de la situación a la "derecha mercantilista" que busca colocar "a un candidato radical para ponerlo junto a la señora de siempre".