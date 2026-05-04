Tres muertos por un brote de hantavirus en un crucero que salió de Argentina con destino final Canarias

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha alertado este domingo sobre el fallecimiento de tres personas a bordo de un crucero transatlántico. Las autoridades vinculan estas muertes a un posible brote de hantavirus, una enfermedad vírica que ha puesto en alerta a la tripulación y a los pasajeros de la embarcación, la cual se encuentra navegando por las aguas del océano Atlántico.

Según la información facilitada por la OMS a través de sus canales oficiales, el número total de afectados asciende por el momento a seis personas. De este grupo, tres han perdido la vida a causa de la gravedad de los síntomas, mientras que otro de los pasajeros se encuentra ingresado en cuidados intensivos. El organismo ha confirmado que en al menos uno de los enfermos se ha podido constatar la presencia del patógeno mediante pruebas de laboratorio.

El navío inició su travesía el pasado 20 de marzo desde la terminal portuaria de Ushuaia, situada en la zona más austral de Argentina. La ruta programada tiene como objetivo llegar a Sudáfrica, incluyendo en su itinerario un paso por Cabo Verde, con destino final Canarias. Ante la emergencia sanitaria desencadenada en alta mar, las autoridades internacionales han tenido que intervenir para gestionar la crisis y minimizar los daños.

En estos momentos, la institución está realizando exhaustivas investigaciones epidemiológicas y recogiendo nuevas muestras para someterlas a análisis clínicos. El objetivo prioritario de estas gestiones es determinar con la mayor exactitud posible el alcance real del brote infeccioso entre el pasaje. Paralelamente, se ha garantizado que tanto los viajeros como los miembros de la tripulación están recibiendo la atención médica pertinente y un seguimiento constante de su estado de salud.

La coordinación supranacional está resultando fundamental para contener la situación. La OMS trabaja de forma estrecha con los países con jurisdicción en el asunto y con la propia compañía operadora del barco. Fruto de esta colaboración, se está organizando la evacuación médica de dos pasajeros que han comenzado a mostrar indicios compatibles con la enfermedad, al tiempo que se evalúa el riesgo global para el resto de los ocupantes.

El hantavirus es una patología infecciosa cuyo mecanismo de transmisión principal radica en el contacto humano con la orina, la saliva o los excrementos de roedores infectados. Si bien es el origen más habitual de los contagios, los expertos de la salud advierten de que, en episodios poco frecuentes, el virus puede propagarse de persona a persona, derivando en cuadros respiratorios graves que pueden llegar a ser letales.

El ente internacional ha querido subrayar y poner en valor la rápida respuesta que están ofreciendo las diferentes administraciones implicadas en la resolución de esta alerta médica. Asimismo, han anunciado que se informará de manera oficial a todos los países miembros, tal y como dictan las normas establecidas en el marco del Reglamento Sanitario Internacional, y se publicará un parte de salud pública para mantener a la ciudadanía al corriente.

Hasta la fecha, se mantiene la cautela en torno a ciertos detalles del incidente. Todavía no se ha hecho público cuál pudo ser el origen concreto del foco de infección dentro del buque ni tampoco ha trascendido la nacionalidad de las víctimas o de los enfermos. Las investigaciones continúan centradas en el estudio clínico, prestando especial atención a la secuenciación genética del microorganismo para evitar que la situación empeore.