Dos muertos y tres heridos graves tras estrellarse una avioneta contra un edificio en Brasil

Un trágico suceso ha conmocionado a la ciudad de Belo Horizonte, capital del Estado de Minas Gerais, después de que una aeronave de pequeño tamaño impactara el lunes contra un bloque residencial. El balance provisional del siniestro arroja un saldo de dos víctimas mortales y otras tres personas con lesiones de extrema gravedad, según han confirmado las autoridades locales desplazadas a la zona.

El Cuerpo de Bomberos regional ha sido el encargado de coordinar las labores de rescate y asegurar el perímetro de seguridad. Según han explicado sus portavoces oficiales, los fallecidos son el piloto y el copiloto del aparato, cuyos cuerpos quedaron atrapados entre los amasijos de hierro de la cabina tras la brutal colisión. Las tareas para recuperar los cadáveres han requerido un despliegue técnico considerable por parte de los servicios de emergencia allí presentes.

Por su parte, los otros tres ocupantes que viajaban en la aeronave lograron sobrevivir al impacto inicial. Se trata de tres varones de 18, 40 y 50 años de edad, quienes fueron auxiliados y extraídos con vida del fuselaje. Inmediatamente, fueron trasladados "en estado grave" al Hospital João XXIII, un centro médico de referencia en la capital brasileña donde permanecen bajo estricta observación médica y con pronóstico reservado.

El accidente se produjo poco después de que el aparato, un monomotor con matrícula PT-EYT, despegara desde el Aeropuerto de Pampulha, situado en la propia ciudad de Belo Horizonte. La aeronave tenía como destino previsto la ciudad de São Paulo y venía de realizar un trayecto previo desde la región del Vale do Jequitinhonha. Sin embargo, apenas unos minutos después de alzar el vuelo, perdió altura y terminó precipitándose sobre la estructura urbana.

Afortunadamente, la tragedia no ha dejado víctimas entre los habitantes del inmueble afectado. La aeronave se incrustó en la zona de las escaleras de un edificio de tres plantas, evitando de este modo un impacto directo contra el interior de los apartamentos, lo que podría haber desencadenado un número de víctimas civiles aún mayor. Como medida estrictamente preventiva, todos los residentes fueron evacuados de inmediato para evitar riesgos adicionales.

En estos momentos, peritos especializados de la Policía Civil se encuentran sobre el terreno realizando las pesquisas preliminares para determinar las causas exactas que provocaron la pérdida de control del monomotor. Por su parte, los técnicos de la Defensa Civil han evaluado minuciosamente la estructura del bloque residencial y han descartado de forma preliminar que existan daños estructurales severos que comprometan la estabilidad del edificio.