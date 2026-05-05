Trump insiste en que liberará Cuba: ¿es posible sin una intervención militar?

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha amenazado con estacionar el portaaviones USS Abraham Lincoln "a un par de yardas" de las costas de Cuba a su regreso de Irán "para liberar la isla". Lo ha hecho durante una entrevista telefónica concedida a Hugh Hewitt en Salem News Channel en la que el mandatario norteamericano ha argumentado que "el país está devastado ahora mismo" y él tiene "el 94 % del voto cubano en Estados Unidos", así que siente que tiene "una obligación, francamente, de hacer algo". Según ha asegurado, "¡Cuba será libre muy pronto!".

🚨 ÚLTIMA HORA El presidente Trump dice que al regresar de Irán estacionará el portaaviones frente a Cuba para liberar la isla: "Tengo el 94 % del voto cubano, tengo que hacer algo" pic.twitter.com/Z44x2DxtOX — Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) May 5, 2026

La vía diplomática parece estar en punto muerto. Las negociaciones, que se iniciaron hace meses, no han dado los frutos esperados. Cuba se muestra dispuesta a reformar su modelo económico, pero sin cambiar a sus dirigentes ni excarcelar a los presos políticos. Estados Unidos, por su parte, insiste en que no es suficiente y reitera su compromiso con liberar al pueblo cubano de la dictadura. Considera que sus líderes son responsables de la terrible crisis por la que pasa la isla y han demostrado no ser capaces de cambiar la situación.

En línea con las declaraciones que realizó el pasado sábado el dictador Miguel Díaz-Canel, el representante de Cuba ante la ONU —Ernesto Soberón— ha reiterado durante una breve entrevista concedida a la cadena Fox News que van a defender su soberanía frente a las amenazas de intervención del presidente estadounidense, como quedó demostrado en el "masivo desfile por el Día del Trabajo" —que en realidad fue mucho menos numeroso de lo habitual—.

El representante del régimen cubano ante la ONU dijo a @FoxNews que no se rendirán y que cinco millones de personas están dispuestas a combatir, incluso con el portaviones Abraham Lincoln frente a las costas de La Habana. Se trata de Ernesto Soberón Guzmán, conocido por mentir. pic.twitter.com/rxlnbbM0mB — Mag Jorge Castro🇨🇺 (@MagJorgeCastro) May 4, 2026

Esa ha sido la respuesta de Soberón cuando el periodista del canal estadounidense le ha preguntado qué haría si el portaaviones se situara frente a las costas de Cuba y ofreciera ayuda a los 10 millones de habitantes que tiene Cuba. "Si alguien piensa que palabras como rendición, renuncia o colapso están en el diccionario cubano, esa persona o esa gente está equivocada", ha aseverado Soberón. Deja claro, por tanto, que los dirigentes del régimen comunista siguen sin estar dispuestos a marcharse en beneficio de su pueblo.

¿Habrá intervención militar?

Aunque la posibilidad de que se realice una intervención militar en la isla podría responder a una estrategia de Trump para presionar en las negociaciones con los líderes del país caribeño, "la amenaza es creíble y eso hace más viable la salida de los oligarcas del régimen castrista". Es la opinión del director ejecutivo de Cuba en Transición, Matías Jove. "La dictadura está en un callejón sin salida. Y veremos cambios", sentencia en declaraciones a Libertad Digital. "Apoyo toda presión internacional para acabar con un régimen criminal".

En la situación actual no hay cabida para las medias tintas. "Cuba es un Estado fallido desde mucho antes de las nuevas medidas adoptadas por Estados Unidos, que no han hecho más que evidenciar su incapacidad y falta de voluntad para garantizar lo más básico a su pueblo", señala Jove. "Mientras los cubanos pelean por una comida al día, sus dirigentes acumulan riqueza a través de empresas vinculadas al régimen. Miles de millones de euros en divisas que tienen en el exterior".

"Lo paradójico es que ese Estado fallido, sin embargo, es una amenaza para la seguridad de Estados Unidos, que durante décadas ha convivido con un vecino cuyas élites se han cobijado en un Estado soberano para impulsar el narcotráfico, apoyar el terrorismo o vincularse con el crimen organizado", añade. "Ese es el marco de la negociación. Trump ha dicho basta. No va a tolerar que quienes secuestraron Cuba hace 67 años continúen representando una amenaza para seguridad de lo que llaman el hemisferio occidental".