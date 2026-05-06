Sheinbaum carga contra el mensaje de Ayuso y su reivindicación de las "atrocidades" de Hernán Cortés

En plena visita de Isabel Díaz Ayuso a México, y tras el mensaje que lanzó en un acto que reivindicaba el mestizaje y la figura de Hernán Cortés, la presidenta del país, Claudia Sheinbaum, que sigue exigiendo disculpas a la Corona por la conquista, ha afirmado que palabras como las de Ayuso están destinados "a la derrota".

"A esos que buscan la intervención extranjera en México; a los que hoy se vanaglorian y defienden la injerencia; a los que aplauden a los televisores extranjeros cuando hablan mal de México; a ellos les decimos, con verdad y justicia, que quienes buscan el apoyo externo por no tener apoyo popular en nuestro país están destinados a la derrota", ha afirmado en el marco de un discurso por el 164º aniversario de la Batalla de Puebla.

"Quienes reviven la conquista como salvación" perderán, ha continuado. "A quienes creen que el pueblo es tonto, están destinados a la derrota; a quienes buscan reivindicar Hernán Cortés y sus atrocidades, están destinados a la derrota", ha insistido un día después de que Ayuso homenajeara al conquistador junto al compositor Nacho Cano en un acto en el que también estaba invitada la propia Sheinbaum, que no acudió.

La mandataria mexicana ha precisado así que el pueblo mexicano "ama su libertad, su independencia, su soberanía". "No olvidemos nunca que el camino siempre está marcado por la honestidad, por el amor al pueblo y por el amor a la patria, a la independencia, a la libertad y a la soberanía", ha arguentado.

Horas antes, Ayuso había reiterado en un acto con estudiantes que la Hispanidad "es una forma alegre, mestiza y, sobre todo, una forma de estar y de ver la vida en torno a unos valores: la libertad, la vida, los bienes más preciados que tiene el hombre y que son los que más prosperidad a lo largo de los años nos ha dado".