Abren procedimiento disciplinario contra el responsable de las caóticas elecciones en Perú

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) de Perú acordó por unanimidad el inicio de un procedimiento disciplinario en contra de Piero Corvetto, el organizador de las elecciones generales, que dimitió de su cargo como jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) debido a las irregularidades presentadas en los comicios del 12 de abril.

A través de un comunicado, la JNJ informó que esta decisión se sustenta en el informe en el que se evalúa la presunta comisión de falta grave en las elecciones generales por parte de Corvetto y se concluye "la pertinencia de avanzar hacia una etapa formal del proceso disciplinario". Agrega que se trata de "un paso necesario para el esclarecimiento de los hechos dentro de un procedimiento que garantiza el debido proceso y el derecho de defensa".

De hecho, Corvetto ratificó este miércoles su intención de colaborar con las investigaciones abiertas en su contra, tras acumular al menos trece denuncias por diversos delitos como omisión de funciones, colusión y enriquecimiento ilícito. En una rueda de prensa junto a sus abogados, confió en que la Justicia peruana ratifique en segunda instancia la decisión de no autorizar su detención preliminar, solicitada por la Fiscalía, después de que haya entregado sus dos pasaportes vigentes (uno peruano y otro italiano) y haya aceptado la prohibición de no salir del país por 18 meses.

El exjefe de la ONPE recordó que se ha "allanado al impedimento de salida del país por 18 meses, lo que evidencia mi voluntad plena de colaborar con la Justicia, y lo voy a seguir haciendo de manera clara y precisa en cada momento que se me convoque".

Las irregularidades de la jornada electoral de este 12 de abril han alimentado las denuncias de fraude electoral lanzadas por el candidato Rafael López Aliaga, quien señala una manipulación en su contra para presuntamente dificultar la votación en Lima, la región donde ha logrado la mayoría de sus votos.