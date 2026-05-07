Multitudinaria marcha contra la autoridad electoral peruana para denunciar un fraude

La capital peruana ha vuelto a ser testigo de una protesta de miles de personas que se movilizaron hasta la sede del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para protestar por el caos ocurrido en las pasadas elecciones del 12 de abril y para denunciar un fraude que perjudicó, según ellos, al candidato conservador Rafael López Aliaga y en favor de Roberto Sánchez, representante de la izquierda más radical y muy cercano al expresidente Pedro Castillo, hoy encarcelado por intento de golpe de estado.

Jesús María: Manifestantes llegaron a la sede del Jurado Nacional de Elecciones. Luego de caminar junto a sus simpatizantes, Rafael López Aliaga se retiró de la movilización que convocó para hoy Mantente informado en la WEB ► https://t.co/WAgcNzGC9I pic.twitter.com/6GDNBNUNY9 — Canal N (@canalN_) May 7, 2026

De acuerdo con la cadena de televisión Willax, antes de la marcha, López Aliaga ofreció unas declaraciones contra el presidente del JNE: "Vamos a hablar claro al señor Burneo y a todo ese grupete del Jurado Nacional de Elecciones. Vamos a marchar al JNE porque tan fácil no se la van a llevar. Ya pasamos por cinco años de desgracia para cinco años más; y más como un loco que quiere hacer la guerra con Chile Por favor, ¡basta ya! Basta ya de estupideces", esto último en referencia a las declaraciones de Antauro Humala, socio de Roberto Sánchez, candidato de la izquierda radical, que se coloca segundo en el recuento de votos.

López Aliaga, que estuvo acompañado por la candidata a la vicepresidencia, Norma Yarrow, tampoco olvidó a Keiko Fujimori en sus palabras: "También le digo una cosa señora Fujimori. Usted sabe bien que nos están robando las elecciones. Usted sabe bien que debe plantarse. Usted sabe bien que va a perder las elecciones. Usted pierde con el panetón. Es la cuarta vez que va a perder, y así arriesga al país".