La ignorancia de Sheinbaum: no sabe que Hernán Cortés eligió ser enterrado en México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha vuelto a demostrar su ignorancia sobre el pasado de México y ha acusado de eso mismo, de "ignorancia", a Isabel Díaz Ayuso por reivindicar la figura de Hernán Cortés, la libertad y el mestizaje. Y es que ha afirmado que el conquistador "acabó enterrado en México porque en España no lo querían".

Si bien la presidenta de México espera resucitar una suerte de civilización precolombina pura y esencialmente buena y pacífica, ignora que los españoles, y Cortés entre ellos, se aliaron con los pueblos originarios del actual México para combatir a los aztecas que, está sobradamente demostrado, habían sometido a otros pueblos tan indígenas, cuyo sufrimiento Sheinbaum olvida. El origen de estas declaraciones surge de las previas que había hecho Isabel Díaz Ayuso al defender la "alegría" del mestizaje y por decir que "habría que ser muy zotes para odiarnos y compartir los apellidos".

Del populismo a la mentira

No hace falta hacer una gran búsqueda por internet para descubrir en el testamento de Cortés que, con total claridad, indica: "Mando que si muriere en estos reinos de España, mi cuerpo sea puesto y depositado en la iglesia de la parroquia donde estuviere situada la casa donde yo falleciere, y que allí esté en depósito hasta que a mi sucesor le parezca de llevar mis huesos a la Nueva España, lo que yo le encargo y mando que así haga".

A la demagogia típica del indigenismo mexicano se le une, en esta ocasión, la mentira. Curiosamente, las "dos matanzas" que Sheinbaum le imputa al conquistador extremeño no contrastan con las torres aztecas repletas de cráneos. Para muestra, un botón: en 2020 hallaron en Ciudad de México una torre azteca con 119 cráneos de hombres, mujeres y niños.

El sometimiento que los aztecas llevaron a cabo a otros pueblos mexicas, como los tlaxcaltecas o los totonacas, fue un motivo fundamental para que estos apoyaran a los españoles en lugar de aceptar la dominación de un pueblo a todas luces más sangriento.

Por tanto, bajo esta laguna histórica, cuando no ignorancia manifiesta, Claudia Sheinbaum aprovecha la visita de Díaz Ayuso para convertirla también en una estrategia de política interna: "Lo que trae la derecha mexicana es a una adoradora de Hernán Cortés". Es cierto, sin embargo, que le hace beneficiaria del derecho de expresión, pues ha señalado que "tan democracia hay que pudo venir a decir lo que ella quiso decir".