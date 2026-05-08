Las autoridades sanitarias de Canadá y Chile han adoptado medidas preventivas tras el brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius, que se dirige hacia Canarias después de haber partido desde Ushuaia, en Argentina. El episodio ya ha dejado al menos tres fallecidos relacionados con la enfermedad, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El Gobierno canadiense confirmó el jueves que dos ciudadanos que viajaron en el barco han recibido la orden de permanecer aislados en sus domicilios mientras se supervisa la posible aparición de síntomas. Además, una tercera persona, que compartió vuelo con un pasajero presuntamente afectado aunque no estuvo a bordo del crucero, también permanece en autoaislamiento por precaución. Las autoridades sanitarias señalaron que este último caso no es considerado de alto riesgo por la OMS.

Canadá informó asimismo de que otros cuatro ciudadanos continúan todavía en el MV Hondius. La ministra de Asuntos Exteriores, Anita Anand, explicó que personal consular se desplazará a Canarias para acompañar el desembarco de los pasajeros y garantizar el cumplimiento de los protocolos sanitarios.

Por su parte, el Ministerio de Salud de Chile comunicó el aislamiento preventivo de dos ciudadanos chilenos que embarcaron en el crucero durante parte del trayecto. Aunque ambos se encuentran en buen estado de salud y no presentan síntomas compatibles con hantavirus, están siendo sometidos a seguimiento epidemiológico y pruebas diagnósticas.

Las autoridades chilenas descartaron además que la exposición inicial al virus se produjera en su territorio. Según el Ministerio, los casos considerados primarios estuvieron en Chile en fechas incompatibles con el periodo de incubación de la enfermedad.

El Gobierno chileno recordó que en el país la variante conocida como cepa Andes es la única confirmada en humanos y subrayó que el último episodio documentado de transmisión entre personas ocurrió en 2019, en un brote que fue controlado por las autoridades sanitarias.