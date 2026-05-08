Trump ataca Gaesa, el corazón económico de la dictadura cubana

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado este jueves la imposición de nuevas sanciones contra la dictadura de Miguel Díaz-Canel. Están destinadas, según reza el comunicado, a "privar al régimen comunista y a las Fuerzas Armadas de Cuba del acceso a activos ilícitos".

Estas sanciones, añade el texto, "forman parte de la campaña integral de la Administración Trump para abordar las apremiantes amenazas a la seguridad nacional que plantea el régimen comunista cubano y exigir responsabilidades" tanto a la dictadura como a quienes le brindan apoyo material o financiero.

Today's sanctions demonstrate that the Trump Administration will not stand by while Cuba's communist regime threatens our national security in our hemisphere. We will continue to take action until the regime takes all necessary political and economic reforms. — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) May 7, 2026

"A tan solo 145 kilómetros de territorio estadounidense, el régimen cubano ha devastado la isla y la ha convertido en una plataforma para operaciones de inteligencia extranjera, militares y terroristas", asegura el comunicado, que advierte de la imposición de nuevas sanciones "en los próximos días y semanas".

En esta ocasión, Trump ha apuntado directamente al corazón económico del régimen comunista. Afectan fundamentalmente a: Grupo de Administración Empresarial S.A. (Gaesa), conglomerado controlado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR); la presidenta ejecutiva del grupo, Ania Guillermina Lastres Morera; y la minera Moa Nickel S.A. (MNSA).

Gaesa, el motor del régimen

No es ningún secreto que Gaesa controla la isla, tiene el poder de los sectores económicos más importantes de Cuba (turismo, remesas, tiendas minoristas, banca, etc.), y su funcionamiento es absolutamente opaco, sin rendir cuentas frente a ningún organismo. De hecho, ocultaría miles de millones de dólares en activos en el extranjero.

El Departamento del Tesoro estadounidense señala que controla "el 40% o más de la economía de la isla" y está diseñada "en beneficio de las élites corruptas" del país. Según sus estimaciones, "triplica el presupuesto del Estado y controla 20.000 millones de dólares en activos ilícitos".

Algo de lo que responsabiliza a Lastres, la actual presidenta ejecutiva. Ella, que es general de brigada y miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC), tomó las riendas del conglomerado tras la muerte en 2022 de Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, quien fuera yerno de Raúl Castro (estaba casado con la hija mayor del exdictador).

"Mientras el pueblo cubano sufre hambre, enfermedades y una crónica falta de inversión en infraestructuras críticas como la red eléctrica, gran parte de las ganancias de las actividades de Gaesa se desvían a cuentas bancarias ocultas en el extranjero", asevera el comunicado del departamento que dirige Marco Rubio.

¿En qué consisten las sanciones?

Todos los bienes e intereses patrimoniales "en Estados Unidos o en posesión o bajo el control de personas estadounidenses quedan bloqueados y deben ser notificados a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro", recoge el texto. "Asimismo, todas las entidades e individuos que posean, directa o indirectamente, el 50% o más de los bienes de una o más personas sancionadas también quedan bloqueados".

Por otra parte, "se prohíben todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren bienes o intereses en bienes de personas designadas o bloqueadas, a menos que estén autorizadas por una licencia general o específica emitida por la OFAC o estén exentas". Y esto incluye "cualquier contribución o suministro de fondos, bienes o servicios por, a, o en beneficio de cualquier persona bloqueada".