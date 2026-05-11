La Justicia de Bolivia ha declarado este lunes en rebeldía al expresidente Evo Morales después de que no se presentara ante el Tribunal Departamental de Tarija, donde debía comenzar el juicio oral en su contra por un presunto delito de trata de personas.

La defensa de Morales ya había adelantado horas antes que no se dignaría a acudir a la vista judicial y que asumiría las consecuencias legales derivadas de esa decisión. Sus abogados también anunciaron que recurrirían a instancias internacionales.

Trata de personas

El proceso judicial se centra en una acusación que tiene que ver con una presunta relación que Evo Morales habría mantenido en 2015 con una adolescente de 16 años, durante el periodo en el que ocupaba la Presidencia de Bolivia.

Según la denuncia, Morales habría cometido los delitos de trata de personas y estupro con una menor de edad con la que supuestamente tuvo un hijo. Además, en el proceso se indica que los padres de la supuesta víctima se "lucraron" con ella al entregarla al expresidente a cambio de "favores".

Morales abandonó el país en 2019 en medio de una crisis política y social, tras las elecciones de aquel año y después de perder el respaldo de las Fuerzas Armadas y de sectores de la oposición.

Posible detención

La vista judicial comenzó este lunes en la ciudad de Tarija, en el sur del país, bajo un amplio despliegue policial en los alrededores del tribunal. Además de Evo Morales, en el proceso también está siendo juzgada Idelsa Pozo Saavedra, madre de la presunta víctima.

Morales se refugia en estos momentos en la región cocalera de Chapare, en el Trópico de Cochabamba, una zona donde mantiene un fuerte respaldo político y sindical.

El exmandatario no ha acudido hasta ahora a ninguna de las citaciones judiciales relacionadas con este proceso. Morales sostiene que el caso ha sido fabricado por motivos políticos y acusa a las autoridades de impulsar una persecución en su contra.

La presencia de seguidores en Chapare ha dificultado hasta el momento cualquier intento de arresto. No obstante, el Gobierno de Rodrigo Paz ha manifestado públicamente su intención de detenerlo.