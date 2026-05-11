Bruno Rodríguez, acorralado cuando le preguntan por la dictadura: "Cuba es una democracia diferente"

El régimen cubano continúa con su gira de intervenciones en medios norteamericanos con la que intenta ganarse el apoyo de la sociedad estadounidense para frenar una posible intervención militar de EEUU en la isla. Esta vez el emisario ha sido Bruno Rodríguez, que se ha encontrado con un entrevistador decidido a sacarle los colores.

El canciller cubano casi no ha podido reaccionar al verse acorralado por las preguntas que el periodista Whit Johnson le ha realizado acerca de la dictadura y los presos políticos que hay en su país, durante la entrevista emitida este domingo en el programa Good Morning America de ABC News.

El ministro de Exteriores caribeño, que no sabía cómo salir del paso, titubeaba sin cesar e intentaba eludir las cuestiones controvertidas con rodeos interminables a los que el presentador del espacio ponía fin reformulando la pregunta, sin que sirviera para que el entrevistado respondiera de forma directa sobre ninguno de los temas que Johnson ha puesto sobre la mesa.

"Mencionaste algunos problemas... Presos, derechos humanos, elecciones libres y justas... Y yo discuto esta alegación", alcanzó a decir Rodríguez. "Te recomiendo que veas pruebas concretas", le espetó a su entrevistador visiblemente molesto con la deriva que había tomado la conversación con el periodista estadounidense.

¿Una democracia diferente?

Johnson le recordó que en Cuba hay un solo partido –el PCC– y que la misma familia –Castro– ha estado en el poder durante cerca de 70 años. "Volveré a este tema más tarde", le contestó Rodríguez en un intento por escapar de la pregunta, "pero estaba diciendo que es un país con historia, con sus peculiaridades". "Cuba es una democracia, una democracia diferente", se atrevió a decir el canciller caribeño.

El canciller del régimen quedó retratado ante la prensa estadounidense cuando no supo qué responder al ser consultado por elecciones libres en #Cuba. Bruno Rodríguez tartamudeó y dijo que había una "democracia diferente y peculiar". pic.twitter.com/usskJEEBUc — Mag Jorge Castro🇨🇺 (@MagJorgeCastro) May 10, 2026

"Cuba no es una democracia diferente. Cuando la gente va a las urnas, se encuentra un partido, un solo candidato", le rebatió el presentador de ABC News. "¿Qué le preocupa, qué cree que sucedería si hubiera elecciones libres y justas, si la gente realmente pudiera elegir?", le planteó entonces. "Usted está presentando un prejuicio", le respondió Rodríguez sin contestar a la cuestión que le proponía Johnson.

¿No hay presos políticos?

Por otra parte, Rodríguez negó la mayor al asegurar que "no hay presos políticos" en Cuba. Johnson señaló entonces que organizaciones no gubernamentales han documentado cientos de casos de cubanos que han sido encarcelados por motivos políticos a lo largo de las últimas décadas, y especialmente desde las protestas pacíficas masivas que se registraron en toda la isla el 11 de julio de 2021.

Un asunto que además se habría puesto sobre la mesa de negociaciones con Estados Unidos, según el reporte ofrecido por distintos medios norteamericanos que afirman que para la Administración Trump la liberación de los presos políticos es imprescindible si el régimen comunista quiere evitar la intervención militar con la que Trump amenaza desde hace semanas.

Un posible "baño de sangre"

El canciller cubano se limitó a responder que su gobierno está "listo para hablar sobre muchos asuntos bilaterales", pero que el sistema político de la isla o los asuntos internos del país "no están sobre la mesa". Unas declaraciones que irían en la línea con las realizadas por el embajador cubano ante la ONU, Ernesto Soberón Guzmán, después de que se conociera que EEUU habría puesto como condición la liberación de los presos políticos durante el encuentro que las delegaciones de ambos países mantuvieron el 10 de abril en La Habana.

En el avance de la entrevista que ABC News hizo público el pasado jueves, se intuía el tono beligerante de las declaraciones de Rodríguez, que afirmó que "el Gobierno de Estados Unidos parece haber escogido un camino peligroso" que acarrearía "consecuencias inimaginables". Mencionó incluso "un baño de sangre". "Cuba ejercerá su legítimo derecho de defensa hasta las últimas consecuencias", advirtió. Eso sí, negó que Cuba supusiera una amenaza para la seguridad de Estados Unidos, como había señalado la Administración norteamericana.