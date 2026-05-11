El candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, disputará la segunda vuelta de las elecciones presidenciales peruanas a Keiko Fujimori el próximo 7 de junio, después de imponerse por un estrecho margen a Rafael López Aliaga en el recuento de la primera vuelta, que se celebró el pasado 12 de abril.

Los datos que ha difundido la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) reflejan que, con el 99,66% de los votos escrutados, Sánchez ha obtenido algo más de 2.004.000 votos, frente a los 1.989.968 apoyos que ha cosechado el líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga.

La diferencia entre ambos candidatos supera ligeramente las 14.400 papeletas, cuando quedan menos de 350 actas por contabilizar.

Keiko Fujimori vuelve a intentarlo

La candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, ha sido la candidata más votada en la primera ronda electoral. Según la ONPE, ha conseguido 2.867.517 votos, equivalentes al 17,17% de los apoyos. Fujimori, por tanto, se enfrentará ahora a Roberto Sánchez en una segunda vuelta que decidirá quién ocupará la Presidencia de Perú durante el próximo mandato.

El resultado confirma la fragmentación del voto en la primera vuelta de las elecciones peruanas, en las que varios candidatos han mantenido diferencias muy ajustadas durante buena parte del escrutinio.

Posible pucherazo

El proceso electoral ha estado marcado por diversas controversias desde la celebración de la primera vuelta. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) acordó realizar una auditoría "informática integral y exhaustiva" sobre el desarrollo del proceso electoral.

La decisión llegó después de que el entonces jefe de la ONPE, Piero Corvetto, presentara su dimisión el pasado 21 de abril. Corvetto reconoció retrasos logísticos durante la organización de la jornada electoral. A esos retrasos se suma una serie de anomalías que han puesto en tela de juicio la fiabilidad del proceso. Además, Corvetto y otros seis funcionarios están siendo investigados por presuntas irregularidades relacionadas con el proceso. Es más, miles de personas se movilizaron hasta la sede del JNE para protestar por el caos que ha acompañado a las elecciones del 12 de abril y para denunciar un fraude que perjudicó, según ellos, a Rafael López Aliaga.

Las investigaciones se producen después de que alrededor de 60.000 electores, principalmente en Lima, denunciaran que no pudieron ejercer su derecho al voto debido a la falta de material electoral en algunos centros. Ante esta situación, las autoridades electorales decidieron ampliar la jornada de votación hasta el 13 de abril para facilitar la participación de los afectados.

La segunda vuelta presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se celebrará el próximo 7 de junio en un contexto marcado por las dudas sobre la gestión del proceso electoral y las investigaciones abiertas sobre las incidencias registradas durante la primera ronda.