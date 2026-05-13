Piden más de 5 años de cárcel para Roberto Sánchez, candidato de la izquierda radical en Perú

Un fiscal de Perú solicitó una pena de cinco años y cuatro meses de cárcel para el candidato presidencial Roberto Sánchez, representante de la izquierda radical y cercano al hoy encarcelado expresidente Pedro Castillo, por el delito de falsa declaración administrativa y falsa información financiera de partidos políticos, al haber supuestamente desviado fondos del movimiento que lidera, Juntos por el Perú, a cuentas personales.

El Ministerio Público considera que el líder de la agrupación habría declarado datos falsos ante la Organización Nacional de Procesos Electorales (ONPE) por las elecciones de 2018, año en el que declaró ingresos por valor de "cero soles", mientras que la acusación asegura que el partido recibió aportaciones por valor de más de 200.000 soles (cerca de 50.000 euros) que se habían depositado en una cuenta bancaria a nombre de William Sánchez Palomino, expresidente del Comité Nacional Electoral de JP y hermano del actual candidato a la Presidencia.

El abogado de Sánchez, Carlos García Asenjo, cuestionó que la Fiscalía no haya señalado de qué forma su defendido usó los aportes. En declaraciones a Radio Programas del Perú (RPP) dijo que están "confundiendo quién es el verdadero transmisor de la información económica del partido, quién envía la información económica del partido o quién es el responsable de elaborar e informar sobre las cuentas es el tesorero".

Está previsto que Roberto Sánchez dispute la presidencia a Keiko Fujimori el próximo 7 de junio, tras superar a Rafael López Aliaga por apenas 14.000 votos, con el 99,63% del voto escrutado, en una primera vuelta electoral manchada por una serie de irregularidades en la organización y acusaciones de fraude.