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Latinoamérica

El pueblo cubano estalla contra la dictadura tras días de apagones continuados

Se registran caceroladas y numerosas concentraciones en las calles de La Habana, que arden en llamas.

Se registran caceroladas y numerosas concentraciones en las calles de La Habana, que arden en llamas.
Apagón nacional de marzo en Cuba. | EFE

Cuba se apaga y su pueblo no aguanta más. El país encadena varios días en los que apenas ha tenido unas horas de electricidad. La dictadura se ha visto obligada a reconocer que la situación del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) de la isla es "crítica" y está provocando apagones que superan las 22 horas diarias en La Habana.

Como es habitual, el régimen castrista responsabiliza a Estados Unidos por el "férreo bloqueo energético", en palabras del ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, pese a que los apagones arrancaron hace años y la intervención de la Administración Trump en el petróleo que reciben empezó con la captura del sátrapa venezolano, Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero.

El Gobierno estadounidense presiona a la dictadura con el crudo para favorecer las negociaciones con las que pretende que se produzca un cambio de régimen en la isla caribeña, aunque en abril permitió la entrada de un petrolero ruso con 100.000 toneladas de crudo por razones humanitarias. Fue un "espejismo temporal", ha dicho el titular de la cartera de Energía.

Miguel Díaz-Canel y los suyos han demostrado que no saben cómo paliar la terrible situación por la que pasa el país pero no están dispuestos a marcharse en beneficio de su pueblo, llegando a rechazar los 100 millones de dólares de "ayuda directa al pueblo cubano" que EEUU le ofrecía. Un cúmulo de circunstancias que ha desembocado en una nueva ola de protestas.

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Las primeras movilizaciones comenzaron a plena luz del día.

Durante horas se han registrado caceroladas y concentraciones de gente que grita consignas en contra del régimen en distintos puntos de La Habana, donde las calles se han inundado de fogatas que los manifestantes han encendido prendiendo la basura que desde hace meses se acumula en cada rincón de la capital.

La Seguridad del Estado está intentando reprimir las protestas a golpes. Decenas de vídeos de escenas violentas circulan por las redes.

Se están reportando secuestros de manifestantes por parte de la Seguridad del Estado, como ocurrió durante las protestas masivas del 11 de julio de 2021.

Mensaje de EEUU a la dictadura

Marco Rubio, de visita oficial en China junto a Donald Trump, ha dedicado unas palabras a Cuba a bordo del Air Force One, que ha llevado a la delegación estadounidense hasta el país asiático. El secretario de Estado, de origen cubano, ha sido implacable contra el régimen al recordar que no solo ha rechazado la ayuda humanitaria que EEUU le ofrecía para su pueblo sino que tiene miles de millones en el extranjero que no usa para cubrir las necesidades básicas de su gente.

"La riqueza en Cuba está controlada por una empresa propiedad de generales militares que se quedan con todo el dinero", ha señalado Rubio. "Este es un país donde la gente literalmente come basura de las calles, pero esta empresa (GAESA) tiene 16 mil millones de dólares". "Personalmente creo que no se puede cambiar la trayectoria económica de Cuba mientras las personas que están a cargo permanezcan. Eso es lo que tiene que cambiar", ha sentenciado.

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