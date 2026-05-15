El director de la CIA visita La Habana y se reúne con el nieto de Raúl Castro

Ninguna de las partes se esconde ya. El director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, John Ratcliffe, ha visitado La Habana para reunirse con representantes del régimen cubano y ambos países han confirmado el encuentro. Aunque era un secreto a voces.

El avión del Gobierno estadounidense que trasladó a Ratcliffe y el resto de la delegación norteamericana hasta la capital cubana, con un enorme "United Estates of América" en el costado, no ha pasado desaparecibido para los habitantes de la isla en unos tiempos en los que no hay vuelos por la falta de combustible en el país.

A US government plane was seen in Havana as CIA director John Ratcliffe met with Cuban officials to discuss bilateral law-enforcement cooperation https://t.co/XLibghhxWR pic.twitter.com/kgo2Pf58Zf — Reuters (@Reuters) May 14, 2026

Parece evidente que no buscaban discreción. La CIA ha explicado sin tapujos a través de un comunicado que Ratcliffe ha viajado a Cuba para sostener conversaciones directas con responsables del Ministerio del Interior –incluído su titular, Lázaro Álvarez Casas– y también funcionarios de Inteligencia.

Los Castro, en las negociaciones

Reconoce sin embargo que también se ha reunido con 'el Cangrejo', alias de uno de los nietos del exdictador Rául Castro. Es conocido por ser su favorito y su persona de máxima confianza. Y ahora también por haber adquirido un papel relevante en las negociaciones del régimen con Estados Unidos.

La agencia de inteligencia estadounidense lo cita como asesor de seguridad para justificar su participación en las conversaciones, aunque es conocido que los Castro sólo representan sus intereses y cabe pensar que asistió en nombre del clan, que maneja los hilos en la isla desde hace cerca de 70 años.

"Una vez más se evidenció que la isla no alberga, no apoya, no financia ni permite organizaciones terroristas o extremistas; ni existen bases militares o de inteligencia extranjera en su territorio, y nunca ha apoyado ninguna actividad hostil contra EEUU ni permitirá que desde Cuba se actúe contra otra nación", destaca el comunicado emitido por el PPC acerca de la reunión.

Transmitir un mensaje de Trump

El objetivo del encuentro sería el de abordar asuntos relacionados con la cooperación en materia de inteligencia y seguridad regional, así como con la terrible crisis económica por la que atraviesa el país caribeño, detalla la nota. Aunque una fuente de la CIA ha revelado que Ratcliffe tenía que cumplir un encargo del Donald Trump.

Este funcionario, citado por la cadena estadounidense NBC, ha asegurado que el jede de la agencia viajó a a la isla caribeña "para transmitir personalmente el mensaje del presidente Trump de que Estados Unidos está dispuesto a entablar un diálogo serio sobre cuestiones económicas y de seguridad, pero solo si Cuba lleva a cabo cambios fundamentales".

Cabe pensar que esos cambios irían en la dirección de un cambio de Gobierno, ya que el secretario de Estado estadounidense –Marco Rubio– lleva semanas insistiendo en que los actuales dirigentes de Cuba han demostrado que son "incapaces" de cambiar la situación, aún teniendo miles de millones en el extranjeroa través de GAESA, y deben marcharse.

¿Y la buena voluntad?

El encuentro con Ratcliffer viene a ahondar en la reunión que las delegaciones de ambos países mantuvieron el pasado 10 de abril en La Habana, durante una visita que podríamos calificar de histórica –debido a que era la primera de representantes del Gobierno de EEUU a la isla desde 2016– y que inicialmente mantuvieron en secreto.

La sacaron a la luz distintos medios estadounidenses. Según USA Today, la Administración Trump dio a la dictadura comunista una oportunidad para que demostrase su voluntad de cambio y evitar una intervención militar de EEUU en la isla caribeña. De menera que habrían pedido al régimen cubano la liberación de presos políticos en señal de buena fe.

After years of unjust detention by the illegitimate Cuban regime, today we welcome @DamasdBlanco freedom advocate Sissi Abascal and her family after being forced into exile. The Trump Administration remains committed to the release of all political prisoners and a future free of… — Bureau of Western Hemisphere Affairs (@WHAAsstSecty) May 14, 2026

Y alguno ha sido excarcelado. Ayer mismo sacaron de la cárcel a la dama de blanco más joven de Cuba, Sissi Abascal Zamora, que cumplía una condena de 6 años de cárcel por participar en las protestas pacíficas masivas del 11 de julio de 2021. Aunque, eso sí, con la condición de que se marchara del país. Un exilio forzoso que ya ha sido ejecutado.