La dictadura cubana compra cientos de drones militares y Estados Unidos estudia su respuesta a la amenaza

El régimen cubano ha adquirido más de 300 drones militares y se plantea utilizarlos para atacar objetivos de EEUU como la Bahía de Guantánamo o la isla de Key West en los Cayos de Florida, lo que podría dar a la Administración Trump la excusa perfecta para iniciar una intervención en la isla caribeña. Eso es lo que afirma la agencia de noticias Axios, que cita como fuente a la inteligencia estadounidense.

"Cuando pensamos en que este tipo de tecnologías estén tan cerca, y en la presencia de diversos actores malintencionados, desde grupos terroristas y cárteles de la droga hasta iraníes y rusos, resulta preocupante", ha afirmado un funcionario de la agencia a Axios. "Es una amenaza creciente", ha sentenciado.

EXCLUSIVE: Cuba has acquired more than 300 military drones and recently began discussing plans to use them to attack U.S assets, according to classified intelligence shared with Axios. The intelligence could become a pretext for U.S. military action.https://t.co/Ybrcce7CSx — Axios (@axios) May 17, 2026

"El director Ratcliffe dejó claro que Cuba ya no puede servir como plataforma para que los adversarios promuevan agendas hostiles en nuestro hemisferio", ha añadido en referencia a la visita que el jefe de la CIA realizó la semana pasada a La Habana para reunirse con representantes del régimen cubano. Entre ellos el ministro del Interior, Lázaro Álvarez Casas, y la persona de confianza del exdictador Raúl Castro, su nieto el Cangrejo.

Aunque hay constancia de que Cuba adquiere drones militares a Rusia e Irán al menos desde 2013, Axios vaticina que esta semana podrían anunciarse nuevas sanciones contra el régimen comunista, con motivo de la compra de armas en un momento de máxima tensión en las negociaciones con EEUU. Precisamente las naves no tripuladas han dañado un buen número de instalaciones estadounidenses durante el conflicto en Oriente Medio.

La respuesta del régimen

Del otro lado, el canciller cubano –Bruno Rodríguez– acusa a Estados Unidos de fabricar "un expediente fraudulento para justificar la guerra económica despiadada contra el pueblo cubano y la eventual agresión militar" y se ampara en su derecho a defenderse para explicar la adquisición de cientos de drones que ha visto la luz.

Sin excusa legítima alguna, el gobierno de #EEUU construye, día tras día, un expediente fraudulento para justificar la guerra económica despiadada contra el pueblo cubano y la eventual agresión militar. Medios de prensa específicos le hacen el juego, promoviendo calumnias y… — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) May 17, 2026

La isla se prepara "para enfrentar la agresión externa" acogiéndose a lo que recoge la Carta de la ONU, ha dicho el ministro de Exteriores cubano a través de su perfil en X. "Cuba no amenaza ni desea la guerra", ha aseverado. "Medios de prensa específicos le hacen el juego (a Estados Unidos), promoviendo calumnias y filtrando insinuaciones del propio gobierno estadounidense", ha insistido Rodríguez.

¿Procesarán a Raúl Castro?

Por otra parte, hemos conocido que las autoridades estadounidenses están a punto de acusar formalmente a Raúl Castro por asesinato en relación con el ataque a aviones de la organización humanitaria Hermanos al Rescate que el exdictador ordenó –como él mismo reconoce en unas grabaciones– en 1996.

El régimen comunista derribó dos avionetas que intentaban auxiliar a balseros cubanos estaban cruzando el Estrecho de Florida con sus embarcaciones rudimentarias huyendo de la dictadura, ocasionando la muerte de cuatro personas. Según el diario Miami Herald, lo harán el próximo miércoles coincidiendo con la celebración del Día de la Independencia de Cuba.