Proclaman a los dos candidatos de la segunda vuelta en Perú pese a las denuncias de fraude

Pocas veces los resultados de una primera vuelta electoral habían tardado tanto como en esta ocasión en Perú. Más de un mes después de la jornada del 12 de abril, autoridades del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamaron oficialmente a los candidatos que se enfrentarán en la segunda vuelta del 7 de junio.

Este paso, tan esperado por la opinión pública y sobre todo por Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, candidatos que estarán en el balotaje, se da pese a que un sector, especialmente en la capital Lima, sigue insistiendo en que las irregularidades ocurridas el 12 de abril apuntaron a un fraude, aunque otros han girado su discurso hacia un "sabotaje". Estas protestas han sido encabezadas por el conservador Rafael López Aliaga, del partido Renovación Popular, que quedó tercero con una diferencia de apenas 21.210 votos con Sánchez, representante de la izquierda radical y cercano al hoy encarcelado expresidente Pedro Castillo.

De hecho, a través de sus redes sociales, López Aliaga señaló poco después de la proclamación del JNE que se realizó a las 7am de este domingo, que "se acaba de consumar el golpe de estado, el fraude electoral en Perú" y acusó a las autoridades electorales de decidir e imponer sus candidatos en contra de la voluntad popular". Anunció que impugnarán "este grave delito de traición a la patria".

SE ACABA DE CONSUMAR EL GOLPE DE ESTADO, EL FRAUDE ELECTORAL EN PERÚ. LA ONPE, JNE Y SUS CÓMPLICES DECIDEN E IMPONEN SUS CANDIDATOS EN CONTRA DE LA VOLUNTAD POPULAR. IMPUGNAREMOS DE INMEDIATO ESTE GRAVE DELITO DE TRAICIÓN A LA PATRIA..! NO ACEPTAREMOS RESULTADOS PRODUCTO DE… — Rafael López Aliaga (@rlopezaliaga1) May 17, 2026

La candidata a su vicepresidencia, Norma Yarrow, estuvo en la ceremonia y a la salida señaló que "esta proclamación para nosotros es inválida, tenemos tres días para apelarla, presentaremos la documentación necesaria" y agregó que "cando uno va a la guerra, va valiente a enfrentarse, pero nunca enseña sus armas".

Por su parte, Keiko Fujimori, que estará en su cuarta segunda vuelta, dijo en rueda de prensa que "esta elección no se trata de mí, ni de una disputa entre ideologías, entre Lima y regiones, ni del fujimorismo contra el antifujimorismo. Esta elección se trata de elegir entre seguir viviendo en el caos o recuperar el orden". De acuerdo con declaraciones hechas públicas por el diario El Comercio, la candidata se dirigió a los que no votaron por ella en primera vuelta: " A ustedes los convoco a trabajar en unidad para lograr objetivos transversales a colores políticos".

Proclamación de resultados de la elección presidencial de las Elecciones Generales #EG2026🗳️ pic.twitter.com/D6qWNudJEW — JNE Perú (@JNE_Peru) May 17, 2026

En las últimas semanas, los 60 jurados electorales especiales establecidos en todo el país tuvieron que revisar más de 5.000 actas impugnadas por distintas inconsistencias, lo que obligó a recontar votos en algunos casos, en extensas audiencias públicas.