Situación crítica en Bolivia por el "plan macabro" de Evo Morales

El comandante general de la Policía de Bolivia, Mirko Sokol, ha advertido del supuesto uso de artefactos explosivos durante las movilizaciones y bloqueos de carreteras que han sumido al país en una nueva crisis social, en el marco de la huelga indefinida que sindicatos y organizaciones partidarias del líder cocalero Evo Morales convocaron hace dos semanas.

In Bolivia, riots and blockades have created a humanitarian crisis, causing shortages of medicine, food and fuel. We condemn all actions aimed at destabilizing the democratically elected government of @Rodrigo_PazP and support it in its efforts to restore order for the peace,… — Bureau of Western Hemisphere Affairs (@WHAAsstSecty) May 17, 2026

Artefactos caseros pero que pueden ser mortales, ha explicado Sokol. Algo que el viceministro de Interior, Hernán Paredes, ha valorado como una "evidencia muy contundente" de que, "mientras el Ejército y la Policía boliviana cuidan y evitan usar armas letales", los manifestantes no están teniendo problema alguno en hacerlo.

Esto respondería al "plan macabro" puesto en marcha por Evo Morales, quien fuera presidente de Bolivia entre 2006-2019, para "romper el orden constitucional" y recuperar el poder, denunció el pasado jueves el portavoz del Gobierno, José Luis Gálvez. "Va a fracasar", sentenció. "Nuestra lucha es contra esos poderes, principados y potestades del mal que reciben dinero del narcotráfico".

Gálvez no dudó en asegurar que ese plan fue "pensado, financiado y operado" desde el Trópico de Cochabamba, el bastión político de Morales y una de las principales zonas productoras de la hoja de coca, y que los partidarios del expresidente están usando "herramientas del terrorismo" para hacerse con el poder por la fuerza.

El objetivo final sería sacar el Gobierno a Rodrigo Paz, jefe del Ejecutivo desde hace apenas seis meses, y librar de la cárcel a Evo Morales, acusado de trata de personas y estupro (acceso carnal con un menor de más de 14 años). El pasado lunes se emitió una orden de detención contra él después de que se declarara en rebeldía y no acudiera al juicio.

Los bloqueos de carreteras que se registran en Bolivia desde hace 15 días están impidiendo la distribución regular de productos de primera necesidad por todo el país, provocando incluso el desabastecimiento de oxígeno en los hospitales. Situación que ha obligado a las autoridades a abrir un "corredor humanitario" que ha permitido la entrada de suministros esenciales y combustible este domingo.

🇧🇴 | Las protestas en Bolivia, iniciadas por reclamos salariales y el aumento del precio de los combustibles, escalaron en los últimos días hasta convertirse en una crisis nacional. Policías y militares intentan despejar las rutas bloqueadas hacia La Paz, mientras la escasez de… pic.twitter.com/rKanTGzKFX — Alerta News 24 (@AlertaNews24) May 18, 2026

La situación recuerda a la que se produjo a finales de 2024, precisamente para exigir el cierre de la investigación contra Morales –por presuntamente haber violado y dejado embarazada a una menor de 15 años con el consentimiento de sus padres, a cambio de favores políticos, cuando él era presidente de Bolivia– que desató el caso y puso en jaque a varios sectores económicos del país.

El apoyo de Petro

Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú han emitido un comunicado conjunto en el que expresan su preocupación por la situación de Bolivia así como su rechazo al intento de golpe de Estado contra el Gobierno que fue elegido democráticamente en las Elecciones Generales de 2025.

🌎🇧🇴‼️ | AHORA — Comunicado conjunto de Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú rechazando el intento de golpe de Estado por parte de Evo Morales. Evo mandó a bloquear todas las rutas del país para que no lo capturen tras su juicio por manejar… pic.twitter.com/2JXcc3O1sm — Agustín Antonetti (@agusantonetti) May 16, 2026

Del otro lado nos encontramos con la posición de Gustavo Petro. El presidente de Colombia ha afirmado en su perfil de X que Bolivia vive una "insurrección popular", por las protestas y bloqueos que exigen la renuncia de Paz, y se ha ofrecido para mediar en la búsqueda de una salida pacífica de la crisis.

Bolivia vive una insurrección popular. Es la respuesta a la soberbia geopolítica. Latinoamérica es una civilización diversa y diferente, no se le puede homogeneizar desde ningún lado del planeta. Latinoamérica y el Caribe deben ser escuchados por el mundo mirando de frente en… — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 17, 2026

El Gobierno boliviano ha considerado "improcedente" cualquier "interpretación o caracterización externa que distorsione la naturaleza de los acontecimientos actuales o que contribuya a profundizar la confrontación" entre sus ciudadanos. El conflicto debe resolverse "en el marco del orden constitucional, el respeto a las instituciones democráticas y mediante mecanismos de diálogo", ha zanjado.