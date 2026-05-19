EEUU castiga con nuevas sanciones a la "élite" de la dictadura cubana

El Departamento de Estado de EEUU ha anunciado sanciones contra once miembros de la "élite" de la dictadura cubana y tres organismos del Gobierno caribeño en el marco de "la campaña integral de la Administración Trump para abordar las apremiantes amenazas a la seguridad nacional que plantea el régimen comunista de Cuba", ha explicado en un comunicado.

Sanctions to Counter Threats Posed by the Cuban Regime

FACT SHEET

OFFICE OF THE SPOKESPERSON

MAY 18, 2026 Today, the Department of State is sanctioning 11 Cuban regime-aligned actors and three entities in furtherance of the Trump Administration's comprehensive campaign to… — Embajada de los Estados Unidos en Cuba (@USEmbCuba) May 18, 2026

"Durante más de 60 años, el régimen cubano ha priorizado su ideología comunista y su enriquecimiento personal por encima del bienestar de sus ciudadanos, permitiendo al mismo tiempo la explotación de Cuba para operaciones de inteligencia, militares y terroristas en el extranjero", ha añadido.

"Estados Unidos seguirá tomando medidas para contrarrestar al régimen cubano, a quienes promueven sus objetivos y a quienes en el extranjero permiten que las élites se beneficien mientras el pueblo cubano sufre", ha insistido el departamento dirigido por el republicano de origen cubano Marco Rubio.

Tres organismos y 11 funcionarios

Los organismos penalizados son: el Ministerio del Interior (MININT), en aplicación de la Ley Global Magnitsky que recoge restricciones y penalizaciones ante graves violaciones de derechos humanos o actos de corrupción; la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), a la que ya había acusado de reprimir violentamente protestas ciudadanas; y la Dirección General de Inteligencia (DGI).

Entre los funcionarios castigados, encontramos nueve altos cargos del Gobierno y tres de los servicios secretos del país caribeño:

¿Qué implica?

"Todos los bienes e intereses patrimoniales de las personas designadas anteriormente que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o bajo el control de personas estadounidenses quedan bloqueados y deben ser notificados a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro", en virtud de las sanciones adoptadas. "Asimismo, todas las entidades que sean propiedad, individualmente o en conjunto, en un 50% o más de una o más personas sancionadas, también quedan bloqueadas".

Por otra parte, quedan prohibidas "todas las transacciones y operaciones" realizadas por "personas estadounidenses o personas que se encuentren dentro (o transiten) por los Estados Unidos que involucren bienes o intereses en bienes de personas designadas o bloqueadas, a menos que estén autorizadas por una licencia general o específica emitida por la OFAC o estén exentas". Esto incluye la realización de "cualquier contribución o suministro de fondos, bienes o servicios por, a, o en beneficio de cualquier persona bloqueada, así como la recepción de cualquier contribución o suministro de fondos, bienes o servicios de dicha persona".

Situación previa

Las nuevas sanciones llegan en un momento de crecientes tensiones entre Washington y La Habana ante el estancamiento de las negociaciones y la adquisición de más de 300 drones militares por parte de la dictadura cubana. Naves no tripuladas que –según afirma la agencia de noticias Axios, citando fuentes de la inteligencia estadounidense– el régimen estaría pensando utilizar para atacar objetivos de EEUU como la Bahía de Guantánamo o la isla de Key West en los Cayos de Florida.

Unos días antes de que viera la luz la compra de armas, el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, John Ratcliffe, visitó la capital cubana para reunirse con representantes del régimen castrista y –dijo un funcionario de inteligencia a la NBC– transmitir personalmente un mensaje del presidente Trump: "Estados Unidos está dispuesto a entablar un diálogo serio sobre cuestiones económicas y de seguridad, pero solo si Cuba lleva a cabo cambios fundamentales".

Por otra parte, se espera que mañana –a tenor de la información publicada por el diario Miami Herald– se acuse formalmente a Raúl Castro por el asesinato de cuatro personas que murieron como consecuencia del ataque que el exdictador ordenó en 1996 –como él mismo reconoce en unas grabaciones– contra dos avionetas de la organización humanitaria Hermanos al Rescate que intentaban ayudar a unos balseros cubanos que intentaban cruzar el estrecho de Florida con sus embarcaciones rudimentarias para huir de la dictadura.