Excarcelan a los tres presos políticos más antiguos de Venezuela después de 23 años entre rejas

El presidente de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, Jorge Rodríguez, ha anunciado este martes la liberación de hasta 300 personas a las que se les han otorgado "beneficios" por tratarse de personas vulnerables: menores de edad, ancianos y enfermos. Excarcelaciones que, ha explicado, comenzaron el pasado lunes y concluirán el próximo viernes.

Entre ellas, las de "los policías metropolitanos de abril del 2002". Así lo ha señalado en declaraciones en la cadena venezolana Globovisión, en alusión a los agentes de la antigua Policía Metropolitana de Caracas encarcelados en 2003 por los enfrentamientos de Puente Llaguno durante el intento de golpe de Estado contra Hugo Chávez.

Los expolicías Erasmo Bolívar, Héctor Rovaín y Luis Molina ya han recuperado la libertad después de pasar 23 años en la cárcel por motivos políticos. Según recoge la orden de excarcelación del último de ellos, el tribunal les ha concedido la excarcelación como "medida humanitaria".

La reacción de los expresos políticos ha sido distinta aunque todas ellas emotivas al salir de la Comunidad Penitenciaria de Fénix, en el estado Lara. Elevaron los brazos, se arrodillaron en el suelo y miraban incrédulos a su alrededor, como podemos ver en el vídeo publicado por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) en X.

#19May A las 9:57 p. m. de este martes fueron excarcelados los exfuncionarios de la extinta Policía Metropolitana, Erasmo Bolívar, Luis Molina y Héctor Rovaín. A su salida de la Comunidad Penitenciaria de Fénix, en el estado #Lara, se arrodillaron para dar gracias a Dios, tras… pic.twitter.com/te8MPzbKWu — Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) May 20, 2026

La ONG detalla en su perfil que los expolicías fueron excarcelados a las 21:57 (hora local) de este martes, casi cuatro horas después de que el director de la prisión les notificara su libertad. "Le doy gracias a Dios, y a todas esas personas que nunca nos han olvidado", ha exclamado Erasmo Bolívar a su salida.

"Le doy gracias a Dios, a todas esas personas que nunca nos han olvidado. A mi comunidad de La Guaira, los quiero muchísimo. No ha sido fácil, ha sido un viacrucis", dice Erasmo Bolívar, exfuncionario de la extinta Policía Metropolitana, tras su salida de la Comunidad… pic.twitter.com/Lr0wsTS5tN — Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) May 20, 2026

"Nos encontraremos con una Venezuela distinta a la que dejamos hace más de veinte años", señaló cuando un reportero le preguntó si esperaban la libertad después del 3 de enero (la captura del sátrapa venezolano Nicolás Maduro). Da a entender que no tenían información de lo que estaba ocurriendo dentro de la cárcel, aunque aseguró: "sé que vamos a colocar nuestro granito de arena".