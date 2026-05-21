La dictadura cubana, acorralada tras la imputación de Castro por asesinato, brama: "Es un acto despreciable e infame"

Las tensiones entre Washington y La Habana suben de nivel con la imputación del exdictador Raúl Castro, junto a otras cinco personas, "por su presunta participación en el derribo el 24 de febrero de 1996 de dos aeronaves civiles estadounidenses desarmadas operadas por Brothers to the Rescue (BTTR), también conocida como Hermanos al Rescate, sobre aguas internacionales", en el que murieron cuatro personas de la organización –con sede en Miami– que realizaba vuelos humanitarios.

El momento en el que el Fiscal General de los Estados Unidos anuncia la acusación formal contra el dictador Raúl Castro. "Hoy, anunciamos una acusación que imputa a Raúl Castro, y a varias otras personas, en una conspiración para matar a nacionales de Estados Unidos". "Mi… pic.twitter.com/8befUbsRui — Agustín Antonetti (@agusantonetti) May 20, 2026

"Más de tres décadas después, estamos decididos a llevar ante la justicia a los responsables de los asesinatos de cuatro valientes estadounidenses: Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales", ha señalado el fiscal general en funciones Todd Blanche. Los aparatos, N2456S y N5485S, fueron presuntamente atacados. De ser declarados culpables, los acusados se enfrentan a una pena máxima de muerte o cadena perpetua por los cargos de asesinato y conspiración para matar a nacionales estadounidenses.

"Hoy es un gran día para los cubanoamericanos", ha exclamado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. "Vamos a ayudar al pueblo cubano. Estamos liberando a Cuba", ha añadido. Sin embargo, cuando un periodista le ha preguntado si habrá escalada, el mandatario norteamericano ha negado esa posibilidad por el momento. "No creo que sea necesario", ha señalado, "se está desmoronando". "Es un desastre, y han perdido el control en cierto modo", ha añadido.

"Should we expect any escalation here [with Cuba]?"@POTUS: "No. There won't be escalation. I don't think there needs to be. Look, the place is falling apart. It's a mess, and they've sort of lost control." pic.twitter.com/Zy2tER7bV5 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) May 20, 2026

Del otro lado, la dictadura cubana ha emitido un comunicado en el que "condena en los términos más enérgicos la canalla acusación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunciada este 20 de mayo y pregonada durante varias semanas contra el general de ejército Raúl Castro Ruz, líder de la revolución cubana". "Se trata de un acto despreciable e infame de provocación política", añade al tiempo que se reafirma en la "decisión inconmovible de defender la patria y su revolución socialista" y su "respaldo irrestricto e invariable" a Castro.

📌El Gobierno Revolucionario condena en los términos más enérgicos la canalla acusación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunciada este 20 de mayo y pregonada durante varias semanas contra el General de Ejército Raúl Castro Ruz. 🔗: https://t.co/wYqUwVUrYo pic.twitter.com/iX71rCemMp — Cancillería de Cuba (@CubaMINREX) May 20, 2026

En opinión de Miguel Díaz-Canel –el actual dictador cubano al que cedió el testigo el propio Raúl Castro–, su imputación "solo evidencia la soberbia y la frustración que les provoca a los representantes del imperio la inquebrantable firmeza de la revolución cubana y la unidad y fortaleza moral de su liderazgo". Según ha apuntado a través de X, la considera "una acción política, sin ningún basamento jurídico" y cree que "solo busca engrosar el expediente que fabrican para justificar el desatino de una agresión militar a Cuba".

La pretendida acusación contra el General de Ejército Raúl Castro Ruz, que acaba de comunicar el Gobierno estadounidense, solo evidencia la soberbia y la frustración que le provoca a los representantes del imperio, la inquebrantable firmeza de la Revolución Cubana y la unidad y… pic.twitter.com/0r0wV0kUX9 — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) May 20, 2026

"La altura ética y el sentido humanista de su obra derriban cualquier infamia que se pretenda levantar contra el general de ejército Raúl Castro", señala Díaz-Canel. "Como jefe guerrillero y como estadista, ganó el amor de su pueblo, a lo que se suma el respeto y la admiración de otros líderes de la región y del mundo", continúa. "Esos valores son su mejor defensa y un escudo moral frente al ridículo intento de menoscabar su talla de héroe", concluye la oda al exdictador que dio continuidad al legado de sufrimiento y represión del pueblo cubano que dejó a su muerte su hermano Fidel.

La Habana desafía a Trump

La reacción del régimen castrista a la imputación de Castro y sus lacayos concluye convocando una concentración el próximo viernes "en la histórica Tribuna Antiimperialista José Martí", ante la embajada de Estados Unidos en La Habana, para "condenar el acto despreciable e infame del Departamento de Justicia de los Estados Unidos contra el general del Ejército" y "respaldar la declaración del Gobierno revolucionario". Por otra parte, invitan a la Unión de Jóvenes Comunistas a participar en la "jornada por los 95 años de Raúl" el 3 de junio.

🔴Anuncian en televisión nacional cubana una nueva marcha para condenar las imputaciones a Raúl Castro pic.twitter.com/5GX2J7tSkT — Mario J. Pentón (@MarioJPenton) May 21, 2026

Entretanto, el Ejército de los Estados Unidos ha anunciado el despliegue en el Caribe de su portaaviones de propulsión nuclear USS Nimitz y su grupo de ataque. Resulta inevitable, dada la escalada de las tensiones entre ambos países, recordar que a finales del año pasado Washington envió el USS Gerald Ford a la zona y días más tarde sirvió de apoyo al operativo que capturó el 3 de enero al sátrapa venezolano Nicolás Maduro, antes de poner rumbo a Oriente Medio para participar en la ofensiva contra Irán.