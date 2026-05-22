El ultimátum del prófugo Evo Morales al actual presidente de Bolivia, del que se mofa por ser español

La situación se recrudece en Bolivia tras más de dos semanas de bloqueos de carreteras que impiden la distribución regular de productos de primera necesidad en todo el país, provocando incluso el desabastecimiento de oxígeno en los hospitales, en el marco de la huelga indefinida convocada por sindicatos y organizaciones partidarias del líder cocalero Evo Morales, que se encuentra prófugo de la justicia tras no presentarse al juicio contra él por trata de personas y estupro —acceso carnal con menor de entre 14 y 18 años—.

Ciudadanos de varias capitales regionales se han movilizado este jueves para defender la democracia y exigir el cese de los mencionados bloqueos, que están teniendo consecuencias económicas y personales dramáticas. El Ministerio de Salud ha informado de una nueva muerte, la de un niño de 12 años, por no haber podido recibir la atención médica de urgencia que precisaba como resultado de las barricadas, por lo que ya serían al menos cuatro los fallecidos por las mismas circunstancias.

"No vamos a permitir que caiga un Gobierno democrático, no vamos a aceptar a nadie que no sea quien las urnas decidieron", ha aseverado el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz –una de las organizaciones que ha promovido las protestas–, Stello Cochamanidis, quien ha lamentado que los partidarios de Morales estén causando desabastecimiento de alimentos y medicamentos para apoyar los planes ilegítimos del líder cocalero. "Si tenemos que dar la vida para defenderlo —al presidente Rodrigo Paz—, lo vamos a hacer".

Camino al golpe de Estado

Lo que Evo Morales pretende no es otra cosa que volver al poder. Y ha dejado claro que no le importa lo que tenga que hacer ni cuántas vidas se lleve por delante para conseguirlo. La Cámara Nacional de Industrias (CNI) de Bolivia ha informado este jueves de que las pérdidas para el sector superan ya los 600 millones de dólares. Y el comandante general de la Policía, Mirko Sokol, advirtió hace unos días de que las acciones de los sindicalistas eran cada vez más violentas, haciendo uso incluso de artefactos explosivos.

La solución del líder cocalero buscado por la justicia por abuso de menores para solventar la crisis social que él mismo y sus seguidores –que se han negado a dialogar con el Gobierno– han creado, con protestas virulentas y bloqueos generalizados por todo el país: nuevas elecciones. Evo Morales ha dado 90 días al presidente electo de Bolivia, que lleva en el cargo apenas seis meses, para que abandone el poder y convoque los comicios. Un ultimátum que no es otra cosa que un golpe de Estado disfrazado de proceso democrático.

Se mofa de Paz por gallego

Morales se ríe de los bolivianos y del jefe del Ejecutivo que eligieron. "Un español es presidente de Bolivia", ha señalado con sorna a través de su perfil en X mientras, "seguramente, odia a los bolivianos". "Criminaliza, persigue y reprime a los indígenas. Piensa y actúa como imperialista, neoliberal y neocolonial", ha asegurado. "De acuerdo a leyes bolivianas un extranjero no puede mandar a las FFAA de Bolivia. Pero los actuales jefes militares permiten esa ilegalidad", ha añadido. Todo porque "nació en Santiago de Compostela, según su Cédula de Identidad".

Un español es presidente de Bolivia. Rodrigo Paz Pereira nació en Santiago de Compostela, según su Cédula de Identidad publicada por "Bolivia Verifica".

Por ser extranjero, seguramente, odia a los bolivianos. Criminaliza, persigue y reprime a los indígenas. Piensa y actúa como… pic.twitter.com/AzxJH9D7Kb — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) May 21, 2026

Reacción de Rubio y respuesta de Evo

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha salido en defensa de Rodrigo Paz y su equipo. "Estados Unidos apoya firmemente al Gobierno constitucional legítimo de Bolivia", ha apuntado en un post publicado en X. "No permitiremos que criminales y traficantes de drogas derroquen a líderes elegidos democráticamente en nuestro hemisferio", sentencia el mensaje. Declaraciones que no han sentado muy bien a Evo Morales, que –obviamente– se ha dado por aludido.

Let there be no mistake: the United States stands squarely in support of Bolivia's legitimate constitutional government. We will not allow criminals and drug traffickers to overthrow democratically elected leaders in our hemisphere. — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) May 20, 2026

"Esto, además de ser una mentira, es un tremendo cinismo", ha respondido el líder cocalero. "EEUU no defiende la democracia ni respeta el Derecho Internacional. Financia golpes de Estado de derechistas. Invade países y roba sus recursos naturales. Defiende a los gobiernos sumisos y entreguistas", ha argumentado a través de su púlpito en X. Evo Morales también acusa a Estados Unidos de haber apoyado "el golpe de Estado del Gringo al Indio, en 2019" para "apoderarse de nuestro litio".