Sicarios matan a tiros a un alcalde en el noroeste de Perú en pleno estado de emergencia

A pesar del estado de emergencia decretado por el Gobierno de Perú debido a la alta tasa de criminalidad, las autoridades han informado que el alcalde del distrito Veintiséis de Octubre, en Piura, al noroeste del país, ha sido asesinado a tiros a manos de un grupo de sicarios. El ataque contra el edil, Víctor Hugo Febre, ocurrió en plena calle cuando regresaba a su vivienda, lo que ha llevado a los residentes de la zona a convocar protestas para exigir justicia, según informaciones extraídas del diario La República.

Febre se encontraba en el interior de un vehículo cuando fue alcanzado por los disparos efectuados desde una motocicleta de color rojo en la que viajaban los sospechosos. En el mismo incidente, el conductor de su vehículo, identificado como Jorge Chau Aranda, también resultó herido y tuvo que ser trasladado a un hospital de la zona.

Las fuerzas de seguridad indicaron que se han hallado un total de seis casquillos de bala en el lugar de los hechos. Respecto al estado de salud de Chau, fuentes médicas señalaron que se encuentra estable, si bien tendrá que ser sometido a una operación debido a la gravedad de las heridas sufridas.

Actualmente, la zona se encuentra acordonada a medida que avanzan las investigaciones correspondientes, mientras los vecinos exigen a las autoridades que se tomen medidas drásticas para reducir la violencia. Este crimen ocurre en un contexto complejo, ya que el Gobierno de Perú prorrogó a finales de abril el estado de emergencia por un plazo de 60 días para hacer frente a la crisis de seguridad que vive el país, una medida que implica restricciones de derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito por el territorio nacional y la libertad de reunión.