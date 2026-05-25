Evo Morales chantajea al gobierno de Bolivia y pide elecciones "para que no haya muertos"

La situación en Bolivia se agrava cada día con miles de manifestantes en las calles y una huelga indefinida convocada por sindicatos y organizaciones, azuzados por el prófugo expresidente Evo Morales, lo que ha provocado el desabastecimiento en varias ciudades, incluso de oxígeno en los hospitales y alimentos.

Este domingo, los sindicalistas lograron impedir el paso de un convoy humanitario organizado por el Gobierno y liderado por el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Mauricio Zamora, hasta con dos emboscadas. La caravana logró avanzar unos 37 kilómetros en la carretera que une La Paz con Oruro, donde fueron recibidos con dinamita. "Fue con dinamita, piedras, gente de un lado y de otro", relató el ministro. Ante esta situación, los camiones cisterna y los demás vehículos de la caravana tuvieron que retroceder por peligro para sus vidas.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, advirtió de que la ola de protestas supone un desafío para el proceso de transformación democrática y económica que pretende impulsar su Gobierno. En una entrevista concedida a Bloomberg, el mandatario señaló que la situación actual pone a prueba la estabilidad institucional del país en plena transición hacia un modelo más abierto al exterior y a la inversión privada.

Mientras esto ocurre, Morales sigue provocando el caos y de hecho, en su programa semanal en la radio del movimiento cocalero Kawsachun Coca, como refleja una información del portal Infobae, dijo que el presidente Paz "tiene dos caminos: una decisión suicida, militarizar, o la pacificación, transición, elección en 90 días", y para rematar, exigió su renuncia "para que no haya muertos".