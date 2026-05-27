EEUU acorrala a Maduro con una segunda investigación criminal en Miami: su testaferro "ya no le es leal"

El Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos ha abierto una segunda investigación criminal contra el sátrapa venezolano Nicolás Maduro –en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn en Nueva York desde su captura, el pasado 3 de enero– en Miami, ciudad en la que se encuentra detenido el empresario colombiano Álex Saab –su testaferro y persona de confianza–, en el marco de una investigación centrada en la comisión de delitos financieros.

Así lo asegura el periódico estadounidense Miami Herald, que apunta a la posibilidad de que Maduro pueda enfrentarse en el Distrito Sur de Florida a cargos distintos de los presentados en su contra por un tribunal federal de Nueva York: narcoterrorismo y posesión de armas de fuego. Fuentes cercanas a la investigación habrían informado al diario de que los fiscales y agentes federales han mostrado un gran interés en Saab porque creen que posee un conocimiento detallado de la estructura financiera del expresidente de Venezuela.

Se confirma por tanto la información que adelantó CBS News hace unos días. La cadena estadounidense afirmó –citando "múltiples fuentes"– que la Fiscalía Federal de Miami estudiaba la apertura de una nueva causa penal contra Maduro que podría dar lugar a cargos adicionales y afianzar así su procesamiento, ante la dificultad de que se puedan probar los delitos que hasta ahora se le imputaban. Algo que habría provocado "preocupación" en Washington.

Saab, la clave

La clave estaría en Saab, socio comercial preferente de Maduro que fue ministro de Industria y Producción Nacional de Venezuela desde 2024 hasta enero de 2026. Delcy Rodríguez lo destituyó después de que los Delta Force se llevaran al sátrapa venezolano de Fuerte Tiuna, en una operación que duró apenas 8 minutos.

Al empresario colombiano –deportado a mediados de mayo– le acusan, entre otras cosas, de conspiración para el lavado de dinero procedente del programa de distribución de alimentos CLAP de Venezuela. Podría ser "el arma más valiosa contra" Maduro, afirma el Miami Herald.

Esperan que hable

Una fuente cercana al empresario ha señalado que el empresario está viviendo esta extradición de forma muy diferente a la anterior. "La primera vez, Estados Unidos lo trajo de África mientras el Estado venezolano lo protegía", ha argumentado el testigo, "esta vez, el Estado venezolano lo entregó". Y, en consecuencia, "ya no le es leal a nadie".

Saab sabe que esta vez no tiene el "margen de negociación" que le permitió salir en libertad en 2023. El colombiano, de origen libanés, logró que la Administración Biden le soltase a cambio de que el régimen chavista excarcelara a una decena de prisioneros en Venezuela. A su regreso, fue nombrado ministro.