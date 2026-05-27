Interpol y la OEA detienen a más de 8.700 personas en una macrooperación de armas en América

Interpol y la Organización de los Estados Americanos (OEA) han asestado un duro golpe al crimen organizado a escala internacional. Ambas instituciones han anunciado el balance de la bautizada como Operación Orca XI, un despliegue policial de gran envergadura que se ha desarrollado a lo largo de seis semanas, específicamente entre el 15 de octubre y el 30 de noviembre de 2025. El operativo ha contado además con el respaldo económico de la Unión Europea, demostrando la importancia de la colaboración transatlántica en la lucha contra las mafias.

Las acciones se han llevado a cabo en un total de veinte países repartidos por Centroamérica, Sudamérica y la región del Caribe. Según los datos oficiales facilitados por los organismos implicados, la ofensiva policial ha culminado con 8.701 detenciones de individuos vinculados fundamentalmente a la posesión ilícita o el tráfico de armas de fuego y estupefacientes, si bien también se persiguieron otras actividades delictivas afines.

En el capítulo de decomisos, las cifras reflejan la magnitud del arsenal y los recursos de los que disponen estas redes criminales. Las fuerzas de seguridad han logrado retirar de las calles un total de 3.308 armas de fuego ilegales, además de confiscar cerca de 200.000 cartuchos de munición. A ello se suman 210 vehículos intervenidos y la recuperación de más de 256.000 dólares, equivalentes a unos 220.000 euros, en dinero en efectivo empleado para financiar estas actividades en la clandestinidad.

El golpe al narcotráfico ha sido especialmente significativo, con la incautación de 56 toneladas de drogas en una decena de las naciones participantes. El desglose detallado incluye el hallazgo de 6,9 toneladas de cocaína, más de 659.000 plantas de coca, 9,3 toneladas de pasta base de cocaína y 38,5 toneladas de marihuana. Asimismo, los agentes localizaron dos toneladas de metanfetamina y once kilogramos de ketamina, evidenciando la diversificación del mercado de sustancias ilícitas en el hemisferio occidental.

Desde la OEA han querido destacar que el tráfico de armamento en estas latitudes actúa como un elemento facilitador para otras vertientes del crimen transnacional. Tal y como reza el comunicado oficial, las organizaciones delictivas emplean habitualmente las mismas rutas clandestinas para mover diversas mercancías ilícitas, lo que vincula el contrabando de pistolas y fusiles con la trata de personas, el tráfico ilegal de inmigrantes e incluso el cibercrimen.

El secretario general de Interpol, Valdecy Urquiza, ha celebrado el éxito de las intervenciones coordinadas. "Las miles de armas de fuego retiradas de circulación gracias a la Operación Orca XI y las significativas cantidades de drogas incautadas representan un avance real frente al crimen organizado", ha aseverado Urquiza. Además, reafirmó el compromiso de su institución para "seguir apoyando a los organismos de aplicación de la ley con la inteligencia, las herramientas y la coordinación que necesitan para anticiparse a estas amenazas en evolución".

Por su parte, el representante de la OEA, Albert Ramdin, ha puesto en valor el modelo de trabajo conjunto desarrollado durante este último mes y medio. "Esto es lo que se logra cuando se combinan la coordinación hemisférica y una capacidad técnica y operativa de primer nivel: miles de armas de fuego retiradas de las calles, drogas incautadas y comunidades más seguras", ha subrayado Ramdin. Finalmente, el dirigente ha reiterado que las estructuras de seguridad de los Estados miembros deben mantenerse preparadas para dar respuestas contundentes a los desafíos del crimen transnacional.