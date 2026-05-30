Colombia se divide entre la continuidad de Petro y un regreso a la derecha

Los años de Gustavo Petro al frente del país se han caracterizado por las polémicas, sus exabruptos y el enfrentamiento con los opositores, el más importante de ellos con el propio Donald Trump, aunque finalmente un encuentro entre ambos puso algo de calma, cercanía y hasta complicidad.

Las encuestas no apuntan a una victoria en primera vuelta y los datos de la empresa AtlasIntel señalan como favorito con un 37-38% a Iván Cepeda, de la alianza Pacto Histórico, ligada al oficialismo, y que agrupó a diversos partidos de izquierda. Sin embargo, los datos colocan muy cerca con 36-37% a un personaje que ha despuntado en las últimas semanas: Abelardo de la Espriella, del conservador Movimiento Defensores de la Patria, y que ha adoptado discursos cercanos a los de Nayib Bukele, presidente de El Salvador, en especial con lo relacionado a la seguridad y la lucha contra el narcotráfico. Bastante más atrás, con un 15% aparece Paloma Valencia del Centro Democrático y que representa el uribismo.

La Revista Semana, que publicó estos datos con el titular de "La encuesta de AtlasIntel que querían callar", explicó que "De la Espriella se disparó en intención de voto y está en empate técnico con Iván Cepeda, a quien le ganaría en segunda vuelta por más de 8 puntos porcentuales". De hecho, agrega que "los datos indican que queda derribado el mito de que Paloma Valencia era la que tenía el mejor desempeño frente a Iván Cepeda en ese escenario (de segunda vuelta).

Sin embargo, existen otras encuestas que dan un mayor margen para Cepeda sobre sus seguidores. Hace unos días, el diario El Tiempo publicó el sondeo de Guarumo y Ecoanalítica que da un 37,1% a Cepeda, un 27,5 a De la Espriella y un 21,7% a Valencia. El resto de las empresas encuestadores tienen cifras similares, pero casi todas parecen apuntar a De la Espriella como el posible rival de Cepeda en el balotaje.

Respeto a los resultados

Mientras se acerca el día de los comicios, las autoridades electorales de Colombia defendieron la transparencia de las elecciones y llamaron a los candidatos y a la ciudadanía a respetar los resultados en medio de un ambiente de alta tensión política. De hecho, su representante Hernán Penagos aseguró que el sistema electoral colombiano es "robusto" y afirmó que las elecciones legislativas celebradas el pasado 8 de marzo demostraron la capacidad institucional del país para garantizar procesos transparentes.

Señaló que "espero y aspiro que todas las organizaciones políticas respeten los resultados. Hay que tener grandeza, hay que tener humildad en la victoria y grandeza en la derrota y entre todos tenemos que llamar a una nación tan grande como esta".