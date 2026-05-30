Elián González, de niño balsero a hombre del régimen: así funciona el adoctrinamiento en Cuba

Su madre –Elizabeth Brotons– murió en noviembre de 1999 ahogada en el mar, intentando escapar de la dictadura y darle una vida mejor a su hijo de 5 años. Un sacrificio que la mujer hizo en vano, a la vista del devenir de los acontecimientos. El pequeño al que quería brindarle la oportunidad de criarse en un país libre, uno de los tres supervivientes del naufragio de la precaria embarcación con la que un grupo de catorce cubanos intentaba alcanzar las costas estadounidenses, se ha convertido en un hombre del régimen.

Elián González, que fue devuelto a la isla caribeña tras meses de conflicto diplomático entre EEUU y Cuba, ha crecido bajo las alas del comunismo y su eficaz sistema de adoctrinamiento. El mismísimo comandante en jefe se encargó de que fuese aleccionado correctamente. Fidel Castro le siguió de cerca hasta su muerte. Le felicitaba públicamente por su cumpleaños cada 6 de diciembre, acudió a los eventos importantes de su etapa escolar y se aseguró de que se labrara un futuro del que poder presumir.

El resultado: 'el balserito', hoy un ingeniero industrial de 32 años, es un férreo defensor del castrismo y la revolución cubana. Hasta el punto de ser diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular por el municipio de Cárdenas y apoyar a Raúl Castro después de su imputación por el asesinato de cuatro civiles que volaban en dos avionetas de la organización humanitaria Hermanos al Rescate y que fueron derribadas por orden del dictador cuando ayudaban a unos balseros que, como su madre, intentaban escapar de las garras del régimen en 1996.

Apoyo incondicional a Castro

Elián, que viene participando en una serie de movilizaciones convocadas desde el 23 de mayo para apoyar a Castro, tacha las acusaciones contra él de "invención". "Todos los que estamos aquí, estamos con un objetivo común", empieza diciendo. "En primer lugar, la defensa de nuestra soberanía, la revolución y la defensa de nuestra patria", añade. Pero también "de la defensa de un hombre, un amigo, y un líder para nuestro pueblo".

Aquí está Elian González, el "niño balsero" que Fidel Castro convirtió en símbolo para usar en su propaganda (como si hubiera sido el único niño balsero, como si él mismo, Fidel, no hubiese ahogado a propósito a 11 niños cuando hundió el Remolcador "13 de Marzo".) Ese mismo niño,… pic.twitter.com/83xonNeYjD — Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) May 28, 2026

Aunque, asegura, no lo necesita porque "en su propia hoja de trayectoria tiene toda la moral, como su hermano lo hacía, para exigir cualquier sacrificio". "Hoy estamos para respaldarlo, para apoyarlo, y darle a entender al imperio que 'con nuestros héroes, con nuestros ídolos, no se puede meter'", afirma frente al escenario, en el que lucía una gran pancarta con el lema "Raúl es Raúl". "Lo que para nosotros es sagrado, no puede ser mancillado", sentencia.

'El balserito', arma del régimen

La dictadura ha usado a Elián como arma propagandística desde que que tuvo constancia de su rescate, tras pasar varios días a la deriva. Unos pescadores estadounidenses le encontraron en medio del mar, agarrado a un neumático, después de que la balsa volcara y la mayoría de sus ocupantes murieran ahogados. Solo tres de ellos lograron sobrevivir.

Arianne Horta, de 22 años, y Nivaldo Fernández, de 33 años, consiguieron alcanzar por sí mismos suelo estadounidense, así que la dictadura no pudo reclamar su devolución. No fue así con Elián, que terminó regresando a la isla caribeña unos meses más tarde para vivir con su padre, pese a los esfuerzos de los familiares del menor exiliados en Miami para que se quedara en EEUU.

El propio Fidel Castro encabezó la lucha por su custodia y convirtió el caso en una "batalla de ideas", en palabras del propio régimen cubano. Inicialmente, las autoridades norteamericanas entregaron al menor a un tío del pequeño que residía en la mencionada ciudad de Florida. Pero el comandante en jefe cubano incendió las calles con manifestaciones y no paró hasta que Bill Clinton cedió.

En junio del año 2000, Elián regresó a Cuba e inició su andadura de la mano de Fidel, sirviendo al régimen del que su madre huyó. En distintas intervenciones televisivas, le menciona como otro padre al que "quería enseñarle las cosas" y que "se sintiera orgulloso". Es consciente, reconoce, de que pudo ser el símbolo de los que luchan contra la revolución desde fuera. Pero no fue. Tampoco lo ha hecho desde dentro. Y parece sentirse cómodo con que así haya sido.