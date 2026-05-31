Hoy en Argentina varios artículos giran en torno a la misma pregunta: ¿Quién es Facundo Leal? Mientras se halla una respuesta, lo cierto es que su historia reciente parece escrita por un guionista de thrillers.

Lo que comenzó como una investigación sobre la desaparición de equipamiento tecnológico en una empresa pública argentina ha terminado derivando en un escándalo de enorme alcance político, económico y judicial. El abogado Facundo Leal, expresidente de la compañía estatal de telecomunicaciones ARSAT y exdirector del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), ha sido detenido después de que las autoridades encontraran más de dos millones de euros en efectivo y diversas sustancias ilícitas en una propiedad vinculada a él.

La intervención policial formaba parte de una causa abierta a raíz de una denuncia del Gobierno por el presunto robo de activos informáticos en ARSAT. Sin embargo, durante los registros, los investigadores se toparon de manera inesperada con una importante cantidad de dinero en efectivo y drogas, un hallazgo que cambió por completo el rumbo de la investigación y abrió una nueva línea de actuación por presuntos delitos de blanqueo de capitales y narcotráfico.

Según fuentes citadas por el diario argentino Página 12, la magnitud del descubrimiento ha provocado que la causa adquiera una dimensión muy superior a la prevista inicialmente. Los investigadores tratan ahora de determinar el origen de los fondos, el destino que tenía el dinero intervenido y su posible relación con operaciones realizadas en el seno de la empresa estatal.

Leal, de 42 años, ha ocupado puestos de relevancia durante gobiernos de distinto signo político. Llegó a la presidencia de ARSAT en 2022, durante la Administración de Alberto Fernández, y logró mantenerse en posiciones de responsabilidad tras la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada. En 2025 fue nombrado director del ORSNA por el actual Ejecutivo, cargo que abandonó mediante renuncia a finales de febrero de este año. No obstante, seguía vinculado a ARSAT como empleado permanente cuando se produjo su arresto.

La investigación está siendo dirigida por el juez federal Lino Mirabelli, quien deberá esclarecer si el dinero y las sustancias halladas guardan relación con las irregularidades que se investigaban inicialmente o si responden a una estructura delictiva independiente.

Mientras avanzan las pesquisas, el ex alto cargo permanecerá detenido a disposición de la Justicia Federal. El caso amenaza con convertirse en uno de los mayores escándalos de los últimos meses en Argentina, al afectar a un dirigente que desempeñó responsabilidades de primer nivel bajo administraciones políticas enfrentadas y cuya caída se produjo a raíz de una investigación que, en principio, nada tenía que ver con el narcotráfico.