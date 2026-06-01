El analista Ernesto Yamhure sobre las elecciones en Colombia: "El pueblo se levanta contra la amenaza estalinista"

El empresario y abogado Abelardo de la Espriella ha ganado la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia con un 43,7% de los votos, seguido del senador Iván Cepeda, que obtiene el 40,9% y que representa al oficialismo de Gustavo Petro. El resultado abre una segunda vuelta decisiva en tres semanas en un clima político tensionado por la negativa del presidente a aceptar los resultados y las acusaciones cruzadas de fraude.

Para analizar este escenario, Es la Mañana de Federico ha entrevistado al analista político Ernesto Yamhure, que ha advertido de la gravedad del momento político que atraviesa el país.

Desde el inicio de la conversación, Yamhure ha contextualizado el clima electoral en Colombia con un mensaje contundente sobre la seguridad y la violencia política: "Las elecciones de Colombia desafortunadamente han estado marcadas por las balas, por la sangre. El país no puede olvidar que el que era el candidato ganador fue asesinado, el doctor Miguel Uribe Turbay, el año pasado".

Por ello, según ha explicado el analista, "el doctor de la Espriella ha tomado la decisión de mantener un esquema de seguridad robusto dadas las amenazas que pesan contra su vida y dadas las amenazas que implica el gobierno socialcomunista colombiano que está apoyado por todos los grupos armados ilegales que operan y delinquen en ese país".

El pueblo colombiano contra el socialcomunismo

Sobre el resultado electoral y las encuestas, Ernesto Yamhure ha sostenido que ha habido un fallo generalizado de los sondeos, con excepciones puntuales: "Evidentemente el pueblo colombiano se levantó en contra del socialcomunismo y se levantó en contra de la amenaza estalinista que encarna el señor Iván Cepeda".

En esta línea, el analista ha señalado cómo "todas las encuestas se equivocaron, salvo dos. Atlas Intel, que acertó perfectamente en el resultado, y había otra encuestadora que estaba muy acertada en las proyecciones y en las tendencias a través de sus muestras demoscópicas, que era GAD3, la española, que hace alrededor de tres semanas anunció que se retiraba del país por falta de garantías legales".

Ernesto Yamhure: "Colombia se levanta ante la amenaza stalinista" 🎙️ @soylittlevalley entrevista al analista político y colaborador de @libertaddigital, @ernestoyamhure sobre las elecciones en Colombia pic.twitter.com/pOsrS09Syf — esRadio (@esRadio) June 1, 2026

En cuanto a la distribución territorial del voto, el analista ha subrayado que incluso en zonas tradicionalmente complejas el candidato de la Espriella habría resistido mejor de lo esperado: "El doctor de la Espriella obtuvo un resultado inesperado en muchas regiones. El resultado de de la Espriella en Bogotá fue superior a cualquier proyección… Cepeda sacó 1.800.000 votos y Abelardo un millón y medio", mientras que la candidata Paloma Valencia ha obtenido "370.000".

"El suroccidente del país, Cali, es una zona donde la izquierda es supremamente fuerte históricamente. No obstante, de la Espriella sacó una votación más o menos decorosa a pesar de las dificultades que hay en esa región con la penetración de grupos armados ilegales", ha añadido el analista.

La reacción de Petro

Sobre la situación política del país y la reacción del presidente Gustavo Petro, Yamhure ha señalado en esRadio que "la situación de Gustavo Petro no es la mejor, pero el resultado electoral queda ensombrecido por el anuncio que hizo el presidente de desconocer el resultado de las elecciones, algo inédito".

En este sentido, ha añadido que "el régimen socialcomunista colombiano esperaba ganar hoy en la primera vuelta y al verse derrotado por 800.000 votos inventan, sin mostrar evidencia alguna, un supuesto fraude", a pesar de no haber mostrado "ninguna evidencia" de este.

El analista también ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional: "La Unión Europea tiene una misión en Colombia que está en cabeza del español Esteban González Pons, y urge que esa misión electoral se pronuncie, porque lo que están haciendo en la práctica es un golpe de Estado".

La segunda vuelta

De cara a la segunda vuelta, Yamhure ha interpretado el comportamiento del electorado de candidatos derrotados y de la diáspora: "Paloma inmediatamente reconoció su derrota, anunció que ella en lo personal va a apoyar al doctor Abelardo de la Espriella. Muchos integrantes de esa coalición se apresuraron a anunciar su apoyo, porque son conscientes de que en Colombia no se está jugando una elección por el poder. En Colombia se está jugando la libertad", ha sentenciado.

Sobre el voto exterior, especialmente el colombiano en España, ha apuntado a que "la diáspora colombiana ha votado más hacia la izquierda, pero si miramos los resultados encontramos que Abelardo casi casi empata a Cepeda. Fueron 54 mil votos de Cepeda vs 51 mil votos de Abelardo".

Para finalizar, el analista ha concluido con un diagnóstico especialmente contundente al afirmar que "Colombia en este momento está en un grave riesgo" y advertir que "hay un golpe de Estado en marcha".