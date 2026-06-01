La derecha de Abelardo de la Espriella gana en Colombia e irá al balotaje con el oficialista Cepeda

De acuerdo con el recuento de las autoridades electorales, Colombia tendrá una segunda vuelta el próximo 21 de junio y enfrentará a Abelardo de la Espriella, del conservador Movimiento Defensores de la Patria e Iván Cepeda, de la alianza Pacto Histórico, ligada al oficialismo y que agrupó a diversos partidos de izquierda.

El resultado de De la Espriella -que obtuvo un 43,7% con el 99,21% de los votos escrutados- sorprende por su claro crecimiento en las últimas semanas, desplazando como representante de la derecha a Paloma Valencia, del Centro Democrático ligado al uribismo, que apenas logró un 6,9%. La segunda vuelta la disputará ante Cepeda con 40,9%.

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En su primera reacción tras conocer los resultados, De La Espriella lanzó un mensaje a través de X: "¡Vamos a derrotar la tiranía y el absolutismo! Pasamos a segunda vuelta gracias a los más de 10 millones de colombianos que respondieron al rugido".

¡Vamos a derrotar la tiranía y el absolutismo! Pasamos a segunda vuelta gracias a los más de 10 millones de colombianos que respondieron al rugido. ¡En 21 días haremos historia! Los espero en el cubo de cristal del Malecón del Río, para celebrar juntos esta victoria. Hoy más… pic.twitter.com/wf7ANOusVZ — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) May 31, 2026

Por su parte, Paloma Valencia reconoció los resultados y felicitó a De la Espriella por su "impresionante votación" y le ofreció todo su apoyo "para derrotar a Cepeda y el neocomunismo".

#EleccionesLSV2026 | La uribista Paloma Valencia reconoce la derrota y felicita a De la Espriella por su "impresionante votación". Anuncia su respaldo personal al abogado para segunda vuelta "para derrotar a Cepeda y el neocomunismo". pic.twitter.com/mafEzX8aHA — La Silla Vacía (@lasillavacia) May 31, 2026

Uno de los momentos polémicos del día fue cuando Gustavo Petro mostró a la prensa su papeleta de voto antes de depositarla en la urna: "Mi voto, como cualquier otro voto de cualquier ciudadana o ciudadano, es una indicación, un mandato que se entrega desde la población misma a quien vaya a dirigir a Colombia, hombre o mujer, los próximos cuatro años sucediendo a mi gobierno". Esto fue criticado por la opinión pública al acusarlo de hacer proselitismo a favor de Cepeda y la continuidad de su gobierno.

🇨🇴 ELECCIONES COLOMBIA: Gustavo Petro ejerció su derecho al voto y lo mostró públicamente. pic.twitter.com/PSVSP2gKsX — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) May 31, 2026

Esto fue criticado por la opinión pública al acusarlo de motivar el voto por Cepeda y la continuidad de su gobierno.