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Latinoamérica

La derecha de Abelardo de la Espriella gana en Colombia e irá al balotaje con el oficialista Cepeda

Los resultados de este domingo confirmaron una segunda vuelta entre el oficialismo y la opción de la derecha más conservadora.

(Iberoamérica)
Los resultados de este domingo confirmaron una segunda vuelta entre el oficialismo y la opción de la derecha más conservadora.
Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se enfrentarán en la segunda vuelta en Colombia. | EFE

De acuerdo con el recuento de las autoridades electorales, Colombia tendrá una segunda vuelta el próximo 21 de junio y enfrentará a Abelardo de la Espriella, del conservador Movimiento Defensores de la Patria e Iván Cepeda, de la alianza Pacto Histórico, ligada al oficialismo y que agrupó a diversos partidos de izquierda.

El resultado de De la Espriella -que obtuvo un 43,7% con el 99,21% de los votos escrutados- sorprende por su claro crecimiento en las últimas semanas, desplazando como representante de la derecha a Paloma Valencia, del Centro Democrático ligado al uribismo, que apenas logró un 6,9%. La segunda vuelta la disputará ante Cepeda con 40,9%.

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En su primera reacción tras conocer los resultados, De La Espriella lanzó un mensaje a través de X: "¡Vamos a derrotar la tiranía y el absolutismo! Pasamos a segunda vuelta gracias a los más de 10 millones de colombianos que respondieron al rugido".

Por su parte, Paloma Valencia reconoció los resultados y felicitó a De la Espriella por su "impresionante votación" y le ofreció todo su apoyo "para derrotar a Cepeda y el neocomunismo".

Uno de los momentos polémicos del día fue cuando Gustavo Petro mostró a la prensa su papeleta de voto antes de depositarla en la urna: "Mi voto, como cualquier otro voto de cualquier ciudadana o ciudadano, es una indicación, un mandato que se entrega desde la población misma a quien vaya a dirigir a Colombia, hombre o mujer, los próximos cuatro años sucediendo a mi gobierno". Esto fue criticado por la opinión pública al acusarlo de hacer proselitismo a favor de Cepeda y la continuidad de su gobierno.

Esto fue criticado por la opinión pública al acusarlo de motivar el voto por Cepeda y la continuidad de su gobierno.

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