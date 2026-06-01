Petro desconoce los resultados e intenta entorpecer la segunda vuelta

Sin duda contrariado por unos resultados que no esperaba, Gustavo Petro fue uno de los primeros en reaccionar y lanzó un mensaje a través de las redes sociales en el que desconoció los resultados y mencionó algunos detalles que, según él, demostraban las irregularidades del proceso que han dado la victoria al candidato de la derecha Abelardo de la Espriella.

En su cuenta de X, Petro señaló que "el llamado conteo transmitido no tiene fuerza vinculante, sus datos no son norma pública" y agregó que "como presidente no acepto los resultados del preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista, porque debiendo estar quietos los algoritmos del software de conteo y escrutinios, en la última semana fueron variados en tres oportunidades y agregaron 800.000 cédulas más de personas que no están en el censo oficial presentado".

El llamado conteo transmitido no tiene fuerza vinculante. sus datos no son norma pública. Como presidente no acepto los resultados del preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista, porque debiendo estar quietos los algoritmos del software de conteo y escrutinios, en la… — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 1, 2026

Además, argumentó que "hay dos censos en este momento, el oficial y el del software de los hermanos Bautista que tiene 800.000 personas adicionales. Las mesas ya impugnadas demuestran que centenares de miles de votos fueron agregados, sin existencia de sufragantes". Por eso concluyó que "conforme a la ley, los resultados vinculantes que el presidente atenderá y aceptará son los de las comisiones escrutadoras dirigidas por los jueces de la República".

Tras conocer este mensaje, el expresidente Iván Duque señaló en X que "Petro quiere desconocer la democracia y a la organización electoral. Las instituciones deben pronunciarse de inmediato y la comunidad internacional debe estar alerta ante esta amenaza". Por eso, subrayó que "no podemos permitir este atentado contra la voluntad de las mayorías".

Petro quiere desconocer la democracia y a la organización electoral. Las instituciones deben pronunciarse de inmediato y la comunidad internacional debe estar alerta ante esta amenaza. No podemos permitir este atentado contra la voluntad de las mayorías; por lo tanto, se… — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) June 1, 2026

Por su parte, la senadora María Fernanda Cabal se dirigió al propio Petro en la misma red social y dijo que "un tribunal de la República ya le advirtió en abril que sus mensajes sin evidencia sobre fraude electoral 'afectan el derecho colectivo al servicio público electoral'" y cerró con un claro mensaje: "No juegue más con el país".

Petro, usted es pasado. Lo derrotamos hoy, lo volveremos a derrotar en segunda vuelta. Un Tribunal de la República ya le advirtió en abril que sus mensajes sin evidencia sobre fraude electoral "afectan el derecho colectivo al servicio público electoral." No juegue más con el… https://t.co/o8fHJuYxOp — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) June 1, 2026

Otras organizaciones, como el Centro Democrático, se han sumado a estas críticas al dirigirse a Cepeda para apuntar que "usted encarna una política basada en la división, el enfrentamiento entre colombianos y la estigmatización de quienes piensan distinto. Ese camino solo profundiza la crisis del país".

Polémica en la votación

Ya por la mañana, Petro protagonizó uno de los momentos polémicos del día cuando mostró a la prensa su papeleta de voto antes de depositarla en la urna: "Mi voto, como cualquier otro voto de cualquier ciudadana o ciudadano, es una indicación, un mandato que se entrega desde la población misma a quien vaya a dirigir a Colombia, hombre o mujer, los próximos cuatro años sucediendo a mi gobierno". Esto fue criticado por la opinión pública al acusarlo de hacer proselitismo a favor de Cepeda y la continuidad de su gobierno.